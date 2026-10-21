अखबार में लपेटकर ले जा रहे थे नोट, एयरपोर्ट से 1.14 करोड़ की विदेश करेंसी जब्त

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है. CISF के जवानों ने एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान दो यात्रियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की है.



19 अक्टूबर 2026 पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान CISF कर्मियों को एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीन में दो यात्रियों के हैंड बैगेज की तस्वीरें कुछ संदिग्ध लगीं. इसके बाद जवानों ने दोनों बैगों की तलाशी ली. जांच करने पर पता चला कि बैग के निचले हिस्से (फॉल्स बॉटम) में चालाकी से विदेशी करेंसी छुपाई गई थी.

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पकड़े जाने से बचाने के लिए इन अमेरिकी डॉलर को अखबार में लपेटकर रखा गया था. तलाशी के दौरान एक यात्री के बैग से 74,900 अमेरिकी डॉलर और दूसरे यात्री के बैग से 45,000 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए. इस तरह कुल 1,19,900 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए.

इस विदेशी मुद्रा की कुल भारतीय कीमत करीब 1 करोड़ 13 लाख 64 हजार रुपये आंकी गई है. पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों यात्री भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट से बैंकॉक जाने की तैयारी में थे.

कस्टम्स को सौंपा गया मामला

CISF ने दोनों यात्रियों और बरामद करेंसी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के हवाले कर दिया.

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कस्टम्स की कार्रवाई के तहत, 74,900 डॉलर के साथ पकड़े गए मुख्य यात्री को 20 अक्टूबर को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया गया. वहीं, 45,000 डॉलर के मामले में शामिल पाए गए दूसरे यात्री को डिटेंशन रसीद जारी करने के बाद कस्टम्स ने छोड़ दिया.

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