16 साल की उम्र में किया ब्रेस्टफीडिंग सीन, कैसे शूट हुआ वॉटरफॉल सीक्वेंस? मंदाकिनी ने खोला राज

दिग्गज एक्ट्रेस मंदाकिनी ने राज कपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' के मशहूर वॉटरफॉल सीन की शूटिंग को याद करते हुए कहा कि उन्हें उस सीन में कुछ भी अश्लील या असहज नहीं लगा. उन्होंने बताया कि जब इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू हुई, तब वह सिर्फ 16 साल की थीं. यह राज कपूर की आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म थी.

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ANI को दिए एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने 'तुझे बुलाएं ये मेरी बहन' गाने में सफेद साड़ी वाले वॉटरफॉल सीन और ब्रेस्टफीडिंग वाले विवादित सीन पर हो रही चर्चाओं पर बात की. उन्होंने बताया कि इन दोनों सीन का मकसद कहानी के संदर्भ में मासूमियत और पवित्रता दिखाना था, न कि बाद में बनी सनसनीखेज धारणा.

वॉटरफॉल वाले सीन पर मंदाकिनी

वॉटरफॉल सीन के बारे में बात करते हुए मंदाकिनी ने कहा कि राज कपूर ने उन्हें सीन के बारे में समझाया था और इस बात को खारिज कर दिया था कि इसे अश्लील बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फिल्म का मुख्य विचार पवित्रता और गंगा के किरदार के बारे में था.

उन्होंने कहा, 'उनका तरीका ऐसा था कि आप उनसे कोई सवाल ही नहीं करते थे... इतने प्यार से, इतने जेंटली, जैसे कोई परिवार का सदस्य आपसे करवा रहा हो... मुझे कहीं से भी कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई. कोई भी खराब एहसास नहीं हुआ. पूरी फिल्म का सार ही ये था कि पवित्रता जैसी भी कोई चीज होती है. वे उसे (गंगा को) अपवित्र बनाना चाहते थे. लेकिन वे सफल नहीं हुए.'

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उन्होंने आगे कहा, 'वह (राज कपूर) मेरे सामने थे... मुझे थोड़ा लगा तो मैंने साड़ी को डबल कर लिया... उन्होंने कहा डबल कर लो तो मैंने कर लिया... बस हो गया वो शॉट... यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से आई थी.' उन्होंने यह भी कहा कि 16 साल की उम्र में उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया था कि ऐसे सीन को बाद में कैसे देखा जाएगा.

ब्रेस्टफीडिंग सीन पर दिया बयान

काफी चर्चा में रहे ब्रेस्टफीडिंग सीन के बारे में मंदाकिनी ने साफ किया कि वह पल असल में दूध पिलाने के बजाय खास कैमरा एंगल से बनाया गया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लो-कट आउटफिट पहना था और एक बच्चे को पास पकड़ा हुआ था, और सही फ्रेमिंग से ऐसा विजुअल इम्प्रेशन बना जैसे कोई मां अपने बच्चे को दूध पिला रही हो. मंदाकिनी ने बताया कि फिल्म की सफलता के बाद फिल्ममेकर्स ने उन पर अपने मशहूर वॉटरफॉल सीन को दोबारा करने के लिए लगातार दबाव डाला, लेकिन उन्होंने बाद के प्रोजेक्ट्स में उस सीन को दोहराने से साफ इनकार कर दिया.

इस बात पर जोर देते हुए कि किसी सीन का असर पूरी तरह से एक दमदार कहानी और डायरेक्टर के नरैटिव विजन पर निर्भर करता है, उन्होंने अपने पूरे करियर में इसी बात पर कायम रहते हुए बिना उस सीन को दोहराए सिनेमा में काम करना जारी रखा.

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कई फिल्मों में किया काम

'राम तेरी गंगा मैली' की सफलता के बाद, उन्होंने इंडस्ट्री के कई बड़े नामों, जैसे मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के साथ काम किया और अपने करियर के दौरान कई फिल्मों में नजर आईं. उनकी फिल्मों की लिस्ट में 'तेजाब' भी शामिल है, जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे.

2023 में, मंदाकिनी 'द कपिल शर्मा शो' में एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर और संगीता बिजलानी के साथ नजर आईं. शो में उन्होंने कपिल शर्मा के साथ कई दिलचस्प किस्से शेयर किए.



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