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बंगाल: रेजीनगर उपचुनाव से पहले धमाका, नौपुकुरिया में कंटेनर से मिले बम

पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. इससे पहले मुर्शिदाबाद के नौपुकुरिया में जोरदार धमाका हुआ है. स्थानीय लोगों का दावा है कि जलाशय के पास बम छुपाए गए थे, जो गर्मी के कारण फट गए. पुलिस ने मौके से बम बरामद किए हैं और अब मामले की जांच कर रही है

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तेज धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. (Representational Photo: ITG)
तेज धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. (Representational Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जोरदार धमाके की खबर सामने आई है. रेजीनगर में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और इससे कुछ ही हफ्ते पहले क्षेत्र के नौपुकुरिया इलाके में मंगलवार शाम विस्फोट हो गया. पुलिस ने मौके से एक कंटेनर में रखे बम भी बरामद किए हैं.

बेलडांगा के नौपुकुरिया गांव में देर शाम एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. चश्मदीदों की मानें तो आवाज इतनी तेज थी कि लोग तुरंत घरों से बाहर निकल आए. धमाके के बाद पास के एक जलाशय के आसपास धुएं का गुबार देखा गया.

स्थानीय लोग भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला. इस हादसे में फिलहाल किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है.

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कंटेनर में छुपे थे बम

स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि जलाशय के पास कुछ अज्ञात तत्व देसी बम बना रहे थे, उसी दौरान हादसा हो गया. वहीं, कई लोगों का दावा है कि पानी के बर्तन या कंटेनर में बड़ी संख्या में बम छुपाकर रखे गए थे, जो भीषण गर्मी की वजह से फट गए.

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बेलडांगा पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि जलाशय के पास एक कंटेनर में कुछ बम जमा करके रखे गए थे. ऐसा लगता है कि ऊपर से एक ईंट कंटेनर पर गिर गई, जिससे धमाका हो गया. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

' बैलेट के बजाय बुलेट की राजनीति'

इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है. बहरामपुर संगठनात्मक जिले के बीजेपी अध्यक्ष मलय महाजन ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले बम और हथियार जमा करना कुछ तत्वों की पुरानी आदत रही है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग 'बैलेट के बजाय बुलेट' की राजनीति में विश्वास रखते हैं. हालांकि, जनता हिंसा की इस राजनीति को नकार चुकी है और चुनाव में इसका करारा जवाब देगी.

यह भी पढ़ें: 'यह कार्रवाई मुस्लिम विरोधी है...', बंगाल में 252 मदरसे बंद होने पर भड़के पीरजादा ताहा सिद्दीकी

बता दें कि 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें रेजीनगर और नंदीग्राम शामिल हैं. चुनाव से ठीक पहले हुए इस धमाके ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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