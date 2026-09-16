scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खेत में फूल तोड़ने गए चाचा-भतीजे की संदिग्ध मौत, नदी किनारे मिले दोनों के शव... तार में करंट की आशंका

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में खेत पर फूल तोड़ने गए चाचा-भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों के देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो नदी किनारे एक खेत में दोनों के शव मिले. परिजनों ने खेत में जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाए गए तारों में करंट होने की आशंका जताई है.

Advertisement
X
पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लगाया पता. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लगाया पता. (Photo: Screengrab)

रायसेन जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में खेत पर गए चाचा-भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों सोमवार दोपहर घर से फूल तोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने फोन किया तो दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू हुई तो नदी किनारे एक खेत में दोनों के शव मिले.

मृतकों की पहचान बेरखेड़ी राजाराम गांव निवासी 45 वर्षीय अशोक अहिरवार और उनके 16 वर्षीय भतीजे संजय अहिरवार के रूप में हुई है. परिजनों ने खेत में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए तारों में करंट होने की आशंका जताई है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

Raisen Uncle Nephew Die In Field Electrocution Suspected

सम्बंधित ख़बरें

बाइक से बचने के लिए पकड़ा था लोहे का पाइप.(Photo: Screengrab)
'मैं बुआ के घर दाल-चावल खाने...', रास्ते में करंट लगने से छात्र की मौत
dead body
स्कूल की छत पर तिरंगा लगाने गया था 16 साल का छात्र, करंट लगने से मौत
ट्रांसफॉर्मर के पास फिसलकर गिरी महिला. (Photo: Representational)
बारिश के बीच ट्रांसफॉर्मर के पास फिसली महिला, करंट लगने से मौत
मुंबई में अलग-अलग हादसों ने मानसून तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं (Photo: PTI)
तीन दिन, तीन हादसे और कई सवाल... मुंबई में बारिश नहीं, सिस्टम बना जानलेवा!
Hyderabad Electrocution Deaths
हैदराबाद में बारिश बनी काल, करंट लगने से 4 लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक, अशोक अहिरवार सोमवार दोपहर अपने 16 वर्षीय भतीजे संजय के साथ खेत की तरफ गए थे. दोनों का मकसद खेत से फूल तोड़ना था. शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों को चिंता हुई.

परिजनों ने दोनों के मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. काफी देर तक संपर्क नहीं हुआ तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

यह भी पढ़ें: तिरंगा उतारते हुए करंट लगने से 10वीं के छात्र की मौत, पाइप के टच में थी 11 केवी की हाई टेंशन लाइन

Advertisement

पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की. लोकेशन के आधार पर पुलिस और परिजनों ने नदी किनारे इलाके में तलाश शुरू की. तलाश के दौरान ग्राम चौकीदार नर्मदा चढ़ार के खेत में दोनों के शव मिले. एक साथ चाचा और भतीजे के शव मिलने से परिवार में मातम पसर गया.

Raisen Uncle Nephew Die In Field Electrocution Suspected

परिजनों के मुताबिक, अशोक के हाथ में तार फंसा हुआ था. उनका कहना है कि खेत में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए तार लगाए गए थे और इन्हीं तारों में करंट होने की आशंका है. हालांकि, पुलिस ने अभी करंट लगने को मौत की अंतिम वजह नहीं माना है. पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी.

यह भी पढ़ें: 10वीं के छात्र की करंट लगने से मौत, बोर्ड परीक्षा के लिए कर रहा था युनिफॉर्म प्रेस

मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है, इसलिए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सुल्तानगंज तहसीलदार देवेंद्र शुक्ला भी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली और उनके बयान दर्ज किए.

तहसीलदार ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दूसरे तथ्यों का इंतजार कर रही है. यह साफ होने के बाद ही पता चलेगा कि खेत में लगे तारों में करंट था या दोनों की मौत की कोई दूसरी वजह थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    झूले पर बैठे बप्पा, चांदी के नंदी और फूलों की सजावट...गणपति उत्सव के लिए दुल्हन-सा सजा नीता और मुकेश अंबानी का 'एंटीलिया', PHOTOS |
    ईरान जंग में ट्रंप ने फूंक डाले 38 अरब डॉलर, अब अमेरिका पर पड़ेगी महंगाई की मार |
    UPI MDR: दुकान पर लगे QR से मिला ₹1 लाख यूपीआई पेमेंट, तो मर्चेंट को देना होगा MDR? |
    गणेश जी को मोदक नहीं, चढ़ाई जा रही बोबा टी! थाईलैंड में दिखा भक्ति का अनोखा अंदाज |
    श्राद्ध का भोज खाया, फिर एक-एक कर बिगड़ने लगी तबीयत... पटना के गांव में 20 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे |
    'AI किसी महाशक्ति की जागीर नहीं...', चीन के सरकारी अखबार का बयान, अमेरिका से मिलकर जोखिम घटाने की अपील |
    सलमान खान ने नेशनल TV पर शो से निकाला था बाहर, 10 साल बाद वीरेंद्र सहवाग के शो से कमबैक करेगी हसीना? |
    कानपुर में सांड और आवारा कुत्तों के बाद सिरफिरे घोड़े का आतंक |
    हूती हमले तो बहाना, सऊदी को इजरायल की गोद में बैठने की और भी मजबूरी |
    हूतियों ने मक्का में काबा को बनाया निशाना? ड्रोन अटैक के बाद सऊदी ने बताई 'रेड लाइन'
    Advertisement