खेत में फूल तोड़ने गए चाचा-भतीजे की संदिग्ध मौत, नदी किनारे मिले दोनों के शव... तार में करंट की आशंका

रायसेन जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में खेत पर गए चाचा-भतीजे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों सोमवार दोपहर घर से फूल तोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने फोन किया तो दोनों ने कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू हुई तो नदी किनारे एक खेत में दोनों के शव मिले.

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मृतकों की पहचान बेरखेड़ी राजाराम गांव निवासी 45 वर्षीय अशोक अहिरवार और उनके 16 वर्षीय भतीजे संजय अहिरवार के रूप में हुई है. परिजनों ने खेत में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए तारों में करंट होने की आशंका जताई है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

जानकारी के मुताबिक, अशोक अहिरवार सोमवार दोपहर अपने 16 वर्षीय भतीजे संजय के साथ खेत की तरफ गए थे. दोनों का मकसद खेत से फूल तोड़ना था. शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों को चिंता हुई.

परिजनों ने दोनों के मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. काफी देर तक संपर्क नहीं हुआ तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

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पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की. लोकेशन के आधार पर पुलिस और परिजनों ने नदी किनारे इलाके में तलाश शुरू की. तलाश के दौरान ग्राम चौकीदार नर्मदा चढ़ार के खेत में दोनों के शव मिले. एक साथ चाचा और भतीजे के शव मिलने से परिवार में मातम पसर गया.

परिजनों के मुताबिक, अशोक के हाथ में तार फंसा हुआ था. उनका कहना है कि खेत में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए तार लगाए गए थे और इन्हीं तारों में करंट होने की आशंका है. हालांकि, पुलिस ने अभी करंट लगने को मौत की अंतिम वजह नहीं माना है. पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी.

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मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है, इसलिए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सुल्तानगंज तहसीलदार देवेंद्र शुक्ला भी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली और उनके बयान दर्ज किए.

तहसीलदार ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दूसरे तथ्यों का इंतजार कर रही है. यह साफ होने के बाद ही पता चलेगा कि खेत में लगे तारों में करंट था या दोनों की मौत की कोई दूसरी वजह थी.

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