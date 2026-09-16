Khatron Ke Khiladi 15 Review: 'खतरों के खिलाड़ी' में दिखी 'घायलों की फौज', स्टंट का हुआ सत्यानाश, कितना बर्दाश्त करेंगे रोहित शेट्टी?

खतरों के खिलाड़ी 15 में होस्ट रोहित शेट्टी डर का नया दौर दिखा रहे हैं. इस बार फॉर्मेट, स्टंट और खतरे का लेवल भी हटके है. स्टंट्स इतने खतरनाक हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए. स्क्रीन के सामने बैठे दर्शक भी सोचें कि भई, ये स्टंट है या जिंदगी से सीधी दुश्मनी? अब ऐसे डेंजरस स्टंट्स करने और शो का लेवल अप करने के लिए खिलाड़ियों की फौज भी तगड़ी होनी जरूरी थी.

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डर का लेवल हाई..इंजरी ने दिया ट्विस्ट

कुछ कंटेस्टेंट्स ने हैरतअंगेज स्टंट्स कर दर्शकों को सरप्राइज किया है. लेकिन इस सीजन मेकर्स के साथ बड़ा खेला भी हो गया है. शो में आए कुछ खिलाड़ी अपनी खराब हेल्थ के चलते शो की मजबूरी बन गए. स्टंट इतने डेंजरस निकले कि कई खिलाड़ियों का जोश मिड-सीजन तक आते-आते 'लो बैटरी मोड' में पहुंच गया. फरहाना भट्ट, ओरी, करण वाही, रुबीना दिलैक और रित्विक धनजानी को छोड़कर कुछ खिलाड़ियों की इंजरी ने मेकर्स की नाक में दम किया.

वो महानुभाव खिलाड़ी हैं विशाल आदित्य सिंह, गौरव खन्ना और जैस्मिन भसीन. शो में ये तीनों खिलाड़ी बड़े जोश के साथ आए थे. शुरुआती इंप्रेशन जबरदस्त था. सबका जोश हाई था. लेकिन मिड सीजन आकर इनकी हालत खराब हो गई. स्टंट्स के दौरान उन्हें ऐसी तगड़ी चोट लगी कि कुछ को शो से बाहर का रास्ता देखना पड़ा.

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विशाल को इंजरी ने तोड़ा

सबसे पहले गेम से आउट हुए विशाल आदित्य सिंह. वो खतरों के मंच पर दूसरी बार आए. वो इस बार जीत के इरादे के साथ आए थे. लेकिन टास्क के दौरान उनके कंधे में ऐसा गंभीर चोट आई कि वो एलिमिनेट हो गए. फिर फिट एंड फाइन होकर वो शो में लौटे. लेकिन किस्मत को शायद विशाल की 'कमबैक स्टोरी' पसंद नहीं आई. दोबारा इंजरी होने के कारण विशाल ने टास्क अबॉर्ट किया और गेम शो से एग्जिट ली. उनका खतरों की ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा ही रह गया.

गौरव खन्ना ने जीतकर छोड़ा शो

गौरव खन्ना की कहानी बिल्कुल फिल्मी रही. टीवी का ये सुपरस्टार खतरों के खिलाड़ी का स्टार नहीं बन सका. वो हाल ही में शो से बाहर हुए हैं. रोहित शेट्टी के शो में ये उनका पहला मौका था. वो इंजरी की वजह से ये मौका नहीं भुना पाए. गौरव पहले शोल्डर इंजरी के चलते बाहर हुए थे. फिर उन्हें बतौर वाइल्ड कार्ड कुछ एपिसोड के बाद शो में वापस लाया गया. लेकिन कमबैक के बाद भी गौरव का जलवा नहीं दिखा. वो किसी टास्क में शानदार नहीं कर पाए.

उनकी शोल्डर इंजरी ने फिर से उन्हें परेशान किया. बीते वीकेंड एपिसोड में गौरव, रुबीना दिलैक और रुहानिका धवन के अपोजिट टास्क जीते. गेम शो से रुहानिका बाहर होने वाली थीं. लेकिन गौरव ने खुद से पहल कर रोहित शेट्टी को कहा कि वो शो से विदाई लेना चाहते हैं. क्योंकि उनके लिए हेल्थ सबसे बढ़कर है. इंजरी की वजह से वो स्टंट करने की हालत में नहीं हैं. इसलिए रुहानिका की जगह वो शो छोड़ना चाहते हैं.

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बैक टू बैक दो रियलिटी शो जीत चुके गौरव के फैंस को उम्मीद थी वो इस बार जीत की हैट्र्रिक लगाएंगे. लेकिन गौरव की खतरों के जर्नी उनके हक में नहीं गई.



जैस्मिन भसीन की गई याद्दाश्त, बर्बाद हुए स्टंट

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ओल्ड बैच से हैं. वो पहले भी खतरों के खिलाड़ी कर चुकी हैं. अपने कई फीयर पर काबू पा चुकीं जैस्मिन ने सीजन की शुरुआत में गर्दा उड़ाया. लेकिन एक स्टंट उन्हें भारी पड़ा. पानी के एक स्टंट ने उनकी हालत बेहद बिगाड़ दी. आलम ये हुआ कि वो अपनी याद्दाश्त तक भूल गईं. जैस्मिन मेमोरी लॉस से उभरी भी नहीं थीं कि उन्हें एंग्जाइटी और पैनिक अटैक होने लगे.

इसका असर ये हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई. जैस्मिन ने अपने खराब हाल देखकर खुद से शो छोड़ने की इच्छा जताई. लेकिन कुछ पल बाद उनका मन बदला. बॉयफ्रेंड अली ने जैस्मिन को समझाया कि वो क्विट ना करें. एक्ट्रेस शो में लौटीं. वो स्टंट्स कर रही हैं, लेकिन पुरानी वाली फीयरलेस जैस्मिन अभी भी मिसिंग हैं.

मेकर्स की मजबूरी, नहीं काम आया जीवनदान

इन तीनों स्टार्स विशाल, जैस्मिन और गौरव को गेम में दो मौके मिले. विशाल-गौरव ने जहां हेल्थ के आगे घुटने टेके. वहीं जैस्मिन की परफॉर्मेंस बिगड़ी है. दूसरे किसी शो में ऐसी इमरजेंसी में नए वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बुलाए जाते हैं. लेकिन यहां ऐसा सीन नहीं हो सका. क्योंकि शो विदेश में फिक्स्ड कंटेस्टेंट्स के साथ शूट हुआ. इसलिए किसी नए खिलाड़ी को सात समंदर पार बुलाना आसान नहीं था. इसलिए एविक्ट हुए खिलाड़ियों को ही दूसरा जीवनदान मिला. मगर अफसोस ये चांस दो खिलाड़ी गंवा चुके हैं.

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यूं कहे तो ये खिलाड़ी गेम के एसेट नहीं बल्कि मजबूरी बने. हेल्थ इश्यूज की वजह से टास्क का सत्यानाश तो हुआ ही. होस्ट रोहित शेट्टी का पारा भी कई दफा हाई हुआ. कई दिनों की मेहनत और मोटी रकम लगाकर बने सेट और स्टंट डिजाइन करने की मेहनत पर पानी फिरता देख रोहित नाराज हुए हैं. रोहित की बेबसी देखकर कई लोगों ने ये भी कहा कि कब तक बर्दाश्त करोगे?

इस सीजन की विडंबना यही रही कि जिन खिलाड़ियों से शो का लेवल और रोमांच बढ़ाने की उम्मीद थी, उनमें से कुछ की इंजरी ही मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई. गौरव-विशाल के बाद देखना होगा जैस्मिन अपनी एंग्जाइटी के साथ गेम में किस लेवल तक पहुंच पाती हैं.

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