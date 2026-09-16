CNG के साथ CRETA वाला मजा, Hyundai का खास प्लान, आ रही नई SUV

हुंडई भारतीय बाजार में एक नई कार लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने अपनी अपकमिंग एसयूवी का नाम कन्फर्म कर दिया है, जो बेयॉन (Bayon) होगा. वैसे हुंडई इस नाम से ग्लोबल मार्केट में भी एक कार बेचती है, जो क्रॉसओवर है. भारत में कंपनी इस नाम से हुंडई एसयूवी लेकर आ रही है.
ये एक मिडसाइज एसयूवी होने वाली है. हालांकि, हुंडई ने कार के बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है. ये कार वेन्यू (Venue) और क्रेटा (Creta) के बीच मौजूदा गैप को भरेगी. आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास होने वाला है.
हुंडई बेयॉन (Hyundai Bayon) को कंपनी भारतीय कंज्यूमर्स की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है. ये ग्लोबल मार्केट में आने वाली बेयॉन से अलग होगी. इसकी कुछ स्पाई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें ये कार ज्यादा लंबी और अपराइट एसयूवी बॉडी स्टाइल वाली दिख रही है.
रिपोर्ट्स की मानें, तो ये कार 4.18 मीटर लंबी हो सकती है. यानी कंपनी इस कार को वेन्यू वाले सेगमेंट में उतार सकती है. बेयॉन को कंपनी वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से कम कीमत पर लॉन्च कर सकती है. कार हाई बोनट, अपराइट प्रोफाइल, प्रॉमिनेंट बॉडी क्लैडिंग और फ्लैट रूफलाइन डिजाइन के साथ आएगी.
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फ्रंट में पतले एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, जो अलग हेडलैम्प यूनिट्स के साथ आते हैं. कार को एसयूवी वाला लुक देने के लिए इसमें चंकी व्हील्स और रूफ रेल्स मिलेंगी. स्पाई शॉट्स में कार के इंटीरियर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.
ये कार डुअल स्क्रीन सेटअप के साथ आ सकती है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल सकती हैं.
इसमें मल्टीपल पावरट्रेन का विकल्प मिलेगा. कार 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आएगी. संभवतः वही इंजन मिलेगा, जो क्रेटा में आता है. कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है. साथ ही कंपनी 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी दे सकती है, जो 120 एचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.
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इस कार की सबसे खास बात होगी, इसमें सीएनजी का मिलना. हुंडई बेयॉन को सीएनजी के साथ लॉन्च कर सकती है. इस तरह से बेयॉन का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस से होगा. कंपनी उन कंज्यूमर्स पर फोकस कर रही है, जो बड़ी एसयूवी और लो-रनिंग कॉस्ट दोनों चीजें चाहते हैं.
कंपनी ने इस कार का नाम आधिकारिक रूप से कन्फर्म कर दिया है. साथ ही इससे जुड़े टीजर भी जारी कर रही है. यानी ये कार जल्द ही लॉन्च होने वाली है. संभव है कि हुंडई बेयॉन दिवाली से पहले लॉन्च हो सकती है. इस कार की कीमत 8 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बजट में होगी.