स्कूल की दुर्दशा पूछने की मिली सजा? बुजुर्ग पिता की मौत पर बवाल, बंगाल पुलिस बोली- सोशल मीडिया पर दावे झूठे और बेबुनियाद

पश्चिम बंगाल के बंकुड़ा जिले के इंडास इलाके में हुई एक मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर अब पश्चिम बंगाल सरकार ने सफाई दी है. सरकार ने X पर पोस्ट करके साफ किया कि 13 अगस्त की रात इंडास में शेख अब्दुल हफीज उर्फ रिक के घर पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था.

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यह घटना उसी दिन सुबह रिक के करीसुंडा पश्चिमपाड़ा प्राइमरी स्कूल जाकर स्कूल की सुविधाओं के बारे में पूछताछ करने से जुड़ी बताई जा रही है. इस घटना में रिक के पिता शेख मोहम्मद मफीक को मामूली चोट आई थी, जिसमें एक टांका लगा था.

15 अगस्त की सुबह मफीक को ब्लड प्रेशर में भारी उतार चढ़ाव होने पर खुद ही बर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने जांच में कोई जानलेवा चोट नहीं पाई थी, लेकिन उसी रात मफीक की मौत हो गई. मौत के बाद यह गलत खबर फैलने लगी कि मफीक की मौत एक बर्बर हमले की वजह से हुई है.

पुलिस ने इसे पूरी तरह गलत बताया है. बंकुड़ा पुलिस ने दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें शुरुआती एफआईआर में नाम आए 3 लोग और बाद में पकड़े गए 5 अन्य शामिल हैं. सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है, और रिक के घर पर पुलिस पहरा लगा दिया गया है.

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Misinformation is being spread across social media about a recent incident in Indas of Bankura district.



Here are the facts.



On the night of August 13, a group of miscreants allegedly accosted Sk Abdul Hafiz @ Rik at his residence in Indas, Bankura, purportedly in connection… — West Bengal Police (@WBPolice) August 17, 2026

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इस मामले ने बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका दिल्ली से करीसुंडा गांव पहुंचे और हफीज के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, वरना जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

#WATCH | Bankura, West Bengal: CJP National Spokesperson Ashutosh Ranka alleges, "A young man named Abdul, from this village in Bankura district, set out for Jantar Mantar on July 18th, hopeful because, for the first time in the country, education was being discussed. Abdul… https://t.co/Pm8CABlFHy pic.twitter.com/p6ABFmpS7t — ANI (@ANI) August 17, 2026

रांका ने पुलिस की भूमिका की भी कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की. परिवार का आरोप है कि मफीक पर हमला हफीज के सीजेपी से जुड़े होने की वजह से हुआ, हालांकि पुलिस ने अभी तक इसे किसी राजनीतिक जुड़ाव से नहीं जोड़ा है. हफीज ने पार्टी से मिलने वाली आर्थिक मदद लेने से इनकार करते हुए अपने पिता के नाम पर स्कूल बनवाने की मांग रखी, जिसे रांका ने पूरा करने का भरोसा दिया.

गिरफ्तारी मफीक की पत्नी हसीना बेगम की लिखित शिकायत के बाद हुई, जिसमें उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए थे और कहा था कि हमले में 10 से 15 लोग शामिल थे. आरोपियों को बिष्णुपुर की अदालत में पेश किया गया. भाजपा ने इस हमले से किसी भी तरह के संगठनात्मक जुड़ाव से इनकार किया है.

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सीपीआई(एम) नेता शतरूप घोष ने भी परिवार से मुलाकात की और भाजपा पर निशाना साधा. वहीं तृणमूल सांसद डोला सेन ने कहा कि उनकी पार्टी को इस हमले में शामिल लोगों की पूरी जानकारी है और वे भाजपा से जुड़े हैं.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा की भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी अपराधी हैं और कानून के तहत कार्रवाई होगी. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही, जबकि मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

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