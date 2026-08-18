scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्कूल की दुर्दशा पूछने की मिली सजा? बुजुर्ग पिता की मौत पर बवाल, बंगाल पुलिस बोली- सोशल मीडिया पर दावे झूठे और बेबुनियाद

बंकुड़ा के इंडास में शेख अब्दुल हफीज के घर 13 अगस्त की रात हमला हुआ था, जिसमें उनके पिता मफीक को मामूली चोट आई थी. दो दिन बाद मफीक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद अफवाहें फैलीं कि यह मौत बर्बर हमले से हुई. पुलिस ने इसे गलत बताते हुए साफ किया कि जांच जारी है और 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दो आरोपी फरार हैं.

Advertisement
X
बंकुड़ा के इंडास में मौत का मामले में सीजेपी ने अल्टीमेटम दिया है (Photo: ITG)
बंकुड़ा के इंडास में मौत का मामले में सीजेपी ने अल्टीमेटम दिया है (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के बंकुड़ा जिले के इंडास इलाके में हुई एक मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर अब पश्चिम बंगाल सरकार ने सफाई दी है. सरकार ने X पर पोस्ट करके साफ किया कि 13 अगस्त की रात इंडास में शेख अब्दुल हफीज उर्फ रिक के घर पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था. 

यह घटना उसी दिन सुबह रिक के करीसुंडा पश्चिमपाड़ा प्राइमरी स्कूल जाकर स्कूल की सुविधाओं के बारे में पूछताछ करने से जुड़ी बताई जा रही है. इस घटना में रिक के पिता शेख मोहम्मद मफीक को मामूली चोट आई थी, जिसमें एक टांका लगा था.

15 अगस्त की सुबह मफीक को ब्लड प्रेशर में भारी उतार चढ़ाव होने पर खुद ही बर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने जांच में कोई जानलेवा चोट नहीं पाई थी, लेकिन उसी रात मफीक की मौत हो गई. मौत के बाद यह गलत खबर फैलने लगी कि मफीक की मौत एक बर्बर हमले की वजह से हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

बंगाल के बाद यूपी में स्मृति ईरानी का दांव? जानें प्लान
आटा-चीनी महंगी तो बढ़े ब्रेड के दाम, जानें नई कीमतें
Massive landslide in Kalimpong
पहाड़ से अचानक आया मलबे का सैलाब, बाल-बाल बचे सैलानी, VIDEO
Bread Price Hike Bengal
अब ब्रेड पर महंगाई की चोट... अचानक इतनी बढ़ गई कीमत
birbhum hotel catches fire 6 people dead
बंगाल में बड़ा हादसा, होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत

पुलिस ने इसे पूरी तरह गलत बताया है. बंकुड़ा पुलिस ने दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें शुरुआती एफआईआर में नाम आए 3 लोग और बाद में पकड़े गए 5 अन्य शामिल हैं. सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है, और रिक के घर पर पुलिस पहरा लगा दिया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक की मौत, 8 गिरफ्तार... CM शुभेंदु बोले- BJP का कोई कनेक्शन नहीं

इस मामले ने बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका दिल्ली से करीसुंडा गांव पहुंचे और हफीज के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, वरना जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव किया जाएगा. 

रांका ने पुलिस की भूमिका की भी कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की. परिवार का आरोप है कि मफीक पर हमला हफीज के सीजेपी से जुड़े होने की वजह से हुआ, हालांकि पुलिस ने अभी तक इसे किसी राजनीतिक जुड़ाव से नहीं जोड़ा है. हफीज ने पार्टी से मिलने वाली आर्थिक मदद लेने से इनकार करते हुए अपने पिता के नाम पर स्कूल बनवाने की मांग रखी, जिसे रांका ने पूरा करने का भरोसा दिया.

गिरफ्तारी मफीक की पत्नी हसीना बेगम की लिखित शिकायत के बाद हुई, जिसमें उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए थे और कहा था कि हमले में 10 से 15 लोग शामिल थे. आरोपियों को बिष्णुपुर की अदालत में पेश किया गया. भाजपा ने इस हमले से किसी भी तरह के संगठनात्मक जुड़ाव से इनकार किया है. 

Advertisement

सीपीआई(एम) नेता शतरूप घोष ने भी परिवार से मुलाकात की और भाजपा पर निशाना साधा. वहीं तृणमूल सांसद डोला सेन ने कहा कि उनकी पार्टी को इस हमले में शामिल लोगों की पूरी जानकारी है और वे भाजपा से जुड़े हैं. 

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा की भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी अपराधी हैं और कानून के तहत कार्रवाई होगी. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही, जबकि मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    आंध्र प्रदेश के 8 मछुआरों से भरी नाव लापता... 4 दिन से नहीं मिला कोई सुराग, तलाश में जुटा प्रशासन |
    दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर PhD स्कॉलर ने किया हमला... CCTV में इंतजार कर थप्पड़ मारते दिखा, आरोपी सस्पेंड |
    अमेरिका में दोषी ठहराए गए लोगों के लिए फिर खुल सकता है बंदूक रखने का रास्ता, अमेरिका प्रशासन का बड़ा फैसला |
    डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से शांति की उम्मीद भी, सुरक्षा की चिंता भी... दक्षिण कोरिया बोला- अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फिर शुरू हो बातचीत |
    Aaj Ka Panchang, 18 August 2026: 18 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 18 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 18 August 2026: मीन राशि वालों को आज बीमारी से राहत मिलेगी, जानें अपना शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 August 2026: कुंभ राशि वाले आज इस चीज का करें दान, जीवनसाथी से संबंधों में बढ़ेगी मधुरता |
    Aaj Ka Makar Rashifal 18 August 2026: मकर राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, जानें पूरा भाग्यफल |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 18 August 2026: धनु राशि वालों की आज व्यापार में तरक्की होगी, करें ये एक उपाय
    Advertisement