कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक के पिता की पीट-पीटकर हत्या, 8 गिरफ्तार... CM शुभेंदु बोले- BJP का कोई कनेक्शन नहीं

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) समर्थक के घर पर हुए हमले में घायल बुजुर्ग की मौत हो गई. मृतक शेख मोहम्मद मफीक की पत्नी हसीना बेगम ने इंदास थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर विष्णुपुर उप-विभागीय अदालत में पेश किया है.

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बांकुड़ा में इंदास के करिगुंडा गांव के रहने वाले CJP समर्थक शेख अब्दुल हफीज 19 जुलाई को दिल्ली में CJP के आंदोलन में शामिल हुए थे. 27 जुलाई को लौटने के बाद वो पार्टी के निर्देश पर 13 अगस्त को स्थानीय करिगुंडा पश्चिमपाड़ा प्राइमरी स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लेने गए थे.

आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर काशीनाथ दे ने उन्हें अगले दिन आने को कहा. इसके बाद कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने हफीज के साथ मारपीट की.

घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

उपद्रवियों के एक समूह ने रात को हफीज के घर पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने लाठी, लोहे की छड़ और लोहे के औजारों से हमला किया. हफीज तो किसी तरह घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन हमलावरों ने उनके पिता शेख मोहम्मद मफीक की बेरहमी से पिटाई कर दी.

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इलाज के दौरान मौत, 8 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के दखल के बाद गंभीर रूप से घायल मफीक को इंदास ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. 15 अगस्त को हालत बिगड़ने पर हफीज के पिता को बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया, जहां 15 अगस्त की रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

मृतक की पत्नी हसीना बेगम ने 10 से 15 हमलावरों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने हिरासत में लिए गए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इंदास पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना में शामिल बाकी लोगों की पहचान की जा सके.

BJP का कोई कनेक्शन नहीं- CM शुभेंदु अधिकारी

वहीं, इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में मीडिया से कहा, 'यहां BJP का कोई कनेक्शन नहीं है. वो सभी क्रिमिनल हैं. कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा.'

यूनियन मिनिस्टर सुकांत मजूमदार ने इस मामले पर कहा, 'अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो FIR दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए.' उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना किसी लोकल झगड़े की वजह से हुई होगी. मजूमदार के मुताबिक दिल्ली में हाल ही में CJP के प्रोटेस्ट में बंगाल से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के बावजूद, कहीं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है.

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वहीं, स्टेट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि BJP किसी भी गलत काम के दोषी को नहीं बचाएगी. पॉल ने कहा, 'पूरे भारत में लाखों BJP वर्कर हैं. हर वर्कर का कैरेक्टर तय करना न तो मुमकिन है और न ही स्टेट प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है. अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.'

उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जाएगा और कहा कि 'हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे. सख्त एक्शन लिया जाएगा.'

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