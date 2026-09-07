पटना में जंगली सुअरों का आतंक, एक बच्ची की मौत, दो महिलाएं भी जख्मी

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर दियारा में बाढ़ की मुसीबत के बीच अब जंगली सुअरों की दहशत बढ़ गई है. बाढ़ के पानी के साथ जंगली सूअर दियारा क्षेत्र में पहुंच गए और लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं.

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जंगली सूअर के हमले से शनिवार एक बच्ची की मौत हो गई. रविवार को भी सुअरों ने दानापुर दियारा के गंगहरा निवासी पूनम देवी समेत दो महिलाओं पर हमला कर दिया. दोनों घायलों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

परिजनों के मुताबिक, महिला घर के चापाकल पर पानी भर रही थी. इसी दौरान अचानक जंगली सूअर वहां पहुंचा और महिला पर हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद परिजन नाव के जरिए उन्हें दानापुर अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे.

अस्पताल पहुंचने के बाद भी परिजनों की मुसीबत खत्म नहीं हुई. अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि जरूरी इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है. मरीज को पीएमसीएच ले जाना होगा.

परिजनों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाके से मरीज को अस्पताल तक लाने के लिए करीब 1200 रुपये खर्च कर निजी नाव का सहारा लेना पड़ा. इसके बावजूद अस्पताल में पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं मिली और एंबुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई गई.

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परिजनों ने प्रशासन के उन दावों पर भी सवाल उठाया, जिसमें दानापुर अनुमंडल अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने की बात कही जाती है.

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