scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अतीक अहमद की जमीन पर बनेंगे 602 फ्लैट, कल शिलान्यास करेंगे CM योगी

प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 602 फ्लैट बनाएं जाएंगे है. पद्म लोक आवास योजना के तहत करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से 14 मंजिला इमारत बनाई जाएगी. सभी फ्लैट 2BHK होंगे और इनकी कीमत रजिस्ट्री के बाद करीब 30 लाख रुपये रखने की योजना है. CM योगी आदित्यनाथ कल परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे.

Advertisement
X
सीएम योगी कल परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे. (File Photo-ITG)
सीएम योगी कल परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे. (File Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कभी माफिया अतीक अहमद का दबदबा था. अब उसी जमीन पर जरूरतमंदों के लिए घर बनाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर को प्रयागराज दौरे के दौरान इस परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे. चकिया इलाके में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 602 फ्लैट बनाए जाएंगे.

बताया जाता है कि अतीक अहमद इस बेशकीमती जमीन पर अपने कीमती घोड़े और विदेशी कुत्ते रखता था. अब इसी जगह पर बहुमंजिला आवासीय इमारत तैयार की जाएगी. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) इस परियोजना को पूरा करेगा. इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बताया जा रहा है.

150 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे फ्लैट

सम्बंधित ख़बरें

स्वयं सहायता समूहों ने बदली झांसी की महिलाओं की ज़िंदगी
CM yogi adityanath and UP bjp president pankaj chaudhary
सड़कों पर विपक्ष, वॉर रूम में बीजेपी... यूपी फतह के लिए मेगा प्लान तैयार
बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
‘अब दंगा किया तो बाप-दादा की कमाई जाएगी’, बरेली में बरसे CM योगी
यूपी में धान खरीद की नई नीति मंजूर
यूपी में 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, किसानों को 48 घंटे में मिलेगा पैसा
cm yogi adityanath meet kaushal kishore family
बगावत, नाराजगी... डैमेज कंट्रोल के लिए योगी खुद नेताओं को साधने उतरे

इस परियोजना का नाम 'पद्म लोक आवास योजना' रखा गया है. इसके तहत 14 मंजिला इमारत बनाई जाएगी. इस पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. सभी 602 फ्लैट दो बेडरूम, हॉल और किचन यानी 2BHK होंगे. हर फ्लैट का क्षेत्रफल 56.45 वर्ग मीटर होगा.

यह भी पढ़ें: CM योगी के मिर्जापुर दौरे के बीच पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा ऐलान, 15 अक्टूबर को खोलेंगी अपने पत्ते

एक फ्लैट की निर्माण लागत करीब 25 से 27 लाख रुपये बताई गई है. रजिस्ट्री समेत अन्य खर्चों के बाद इसे करीब 30 लाख रुपये में उपलब्ध कराने की योजना है. हालांकि, अंतिम कीमत और आवंटन से जुड़ी शर्तों की जानकारी परियोजना के आगे बढ़ने पर स्पष्ट होगी.

Advertisement

आवासीय परिसर में लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई सुविधाएं दी जाएंगी. यहां पार्किंग, सोलर सिस्टम और बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा.

दो से तीन साल में पूरा करने का टारगेट

यह परियोजना करीब 9,811.35 वर्ग मीटर जमीन पर तैयार होगी. इसके निर्माण में आधुनिक मिवान स्ट्रक्चर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट यानी DPR पर काम जारी है. इसे RERA रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है और मिट्टी की जांच की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है.

यह भी पढ़ें: ‘अब दंगा किया तो बाप-दादा की कमाई जाएगी’, बरेली में बरसे CM योगी

निर्माण कार्य पूरा करने के लिए दो से तीन साल का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस, प्रशासन और PDA के अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं. कार्यक्रम स्थल पर चार जेसीबी मशीनों की मदद से जमीन को समतल करने और साफ-सफाई का काम किया जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में लगेंगे 50 हजार नए CCTV कैमरे, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर |
    Delhi के मौजपुर में रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने से मची अफरा-तफरी |
    चांद इस शुक्रवार सबसे दूर चला जाएगा, जानिए पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? |
    धारावी में काम शुरू... अब AI-डेटा सेंटर बिजनेस में भी एंट्री, अडानी ग्रुप ने इस कंपनी से की 50:50 डील |
    'उनका गुनाह क्या था तिरंगा फहराना?', सौरव और रांका के तिहाड़ जेल भेजे जाने पर भड़के अभिजीत दिपके |
    'बच्चे बेवकूफ नहीं होते', रीति ने कराई पिता मनोज तिवारी की दूसरी शादी, घर लाईं दुल्हन |
    Mangal Gochar 2026: होने वाला है सबसे बड़ा मंगल गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत |
    नौकरियों के मौके घटे, नए करियर की शुरुआत मुश्किल? भारत में जॉब पोस्टिंग में 5% गिरावट |
    अवमानना की नियति... कहां गया अदालतों का वो खौफ? |
    'काम की भीख मांगती हो', पृथ्वी शॉ की मंगेतर पर गुस्साए एजाज खान, बोले- जिंदगी खराब...
    Advertisement