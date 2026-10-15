रविता और प्रेमी अमरदीप को भी मिलेगी सजा-ए-मौत? पति को मार 'सांप काटने' का बनाया था बहाना, कल सजा पर फैसला

मेरठ में पति की हत्या को सांप के डसने से हुई मौत दिखाने के चर्चित मामले में अब सजा का इंतजार है. बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया है. सात अक्टूबर को अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 ने दोनों के खिलाफ फैसला सुनाया था. अब शुक्रवार, 16 अक्टूबर को अदालत उनकी सजा तय करेगी. करीब 17 महीने से जेल में बंद दोनों दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इसे लेकर लोगों की निगाहें अदालत पर टिकी हैं.

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यह मामला 12 अप्रैल 2025 का है. उस दिन अमित कश्यप अपने घर में मृत मिला था. उसके शव के पास सांप भी मिला था. शुरुआती तौर पर मामला सांप के डसने से हुई मौत का लग रहा था. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया और अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

उस समय सांप के पास शव मिलने के कारण मौत को सर्पदंश से जोड़कर देखा जा रहा था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया. रिपोर्ट में अमित की मौत सांप के डसने से होने की बात सामने नहीं आई. उसमें मौत का कारण दम घुटना बताया गया. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू कर दी.

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पत्नी और पड़ोसी के प्रेम संबंध की बात आई सामने

पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो अमित की पत्नी रविता और गांव के पड़ोसी अमरदीप के कथित प्रेम प्रसंग की बात सामने आई. अभियोजन के अनुसार, अमरदीप का अमित के घर आना-जाना था और वह उसके साथ काम भी करता था. आरोप था कि रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध थे. इसी के चलते दोनों ने अमित की हत्या की साजिश रची.



जांच में पुलिस ने दोनों की भूमिका की पड़ताल की. इसके बाद रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य पेश किए. अभियोजन का प्रयास था कि यह साबित किया जाए कि अमित की हत्या की साजिश रची गई और मौत को सांप के डसने का मामला दिखाने की कोशिश की गई.

इस मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ की, जिस पर कथित तौर पर सांप उपलब्ध कराने का आरोप था. पुलिस ने उसे मामले में सरकारी गवाह बनाया. जांच में सामने आए तथ्यों और अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर अदालत में सुनवाई आगे बढ़ी. अमित की मौत के बाद शुरुआत में मामला सर्पदंश से जुड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की बात सामने आने के बाद जांच की दिशा बदल गई. इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपों की पड़ताल की. सुनवाई पूरी होने पर सात अक्टूबर को अदालत ने रविता और अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया. अब इस मामले में अगला अहम पड़ाव सजा का ऐलान है.

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सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद फैसले पर निगाहें

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अमित कश्यप हत्याकांड में सजा को लेकर भी चर्चा हो रही है. दोनों मामले अलग-अलग हैं, लेकिन सौरभ हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद अमित मामले में अदालत के फैसले को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी है. अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत पहले ही रविता और अमरदीप को हत्या का दोषी ठहरा चुकी है. अब शुक्रवार, 16 अक्टूबर को अदालत उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी. दोनों करीब 17 महीने से जेल में बंद हैं. ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत दोनों दोषियों को क्या सजा सुनाती है.

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