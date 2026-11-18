सुखद और मनोरंजक यात्रा के योग हैं. कामकाज का स्तर बेहतर रहेगा. लेनदेन के मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भावनात्मक मजबूती बनी रहेगी. सरकारी मामले पक्ष में रहेंगे. व्यावसायिक कार्यों से लाभ मिलेगा. भाग्य का साथ मिलेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनी रहेगी. करीबियों का सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: कारोबारी चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. वरिष्ठों से सलाह मिलेगी. कामकाज में तेजी आएगी. परिणाम उम्मीद से बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं.

धन-संपत्ति: आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. लेनदेन के मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सफलता के योग हैं.

प्रेम और मित्रता: अपनों से मुलाकात बढ़ेगी. भाई-बंधुओं के साथ मेलजोल के अवसर मिलेंगे. प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में सुधार होगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा. घर में खुशियों का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य और मनोबल: विनम्रता बनाए रखें. व्यक्तित्व में निखार आएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.





शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : पैरट ग्रीन

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