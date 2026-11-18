साथियों से आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. औद्योगिक मामलों में तेजी आएगी. परिवार का माहौल बेहतर रहेगा. आपसी समझदारी से काम करेंगे. नियमों का पालन करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. मिल-जुलकर किए गए प्रयास सफल होंगे. अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर देंगे. सभी का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. लाभ में वृद्धि के संकेत हैं.

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नौकरी और व्यवसाय: साझेदारी में सफलता मिल सकती है. नए अनुबंध बनेंगे. व्यावसायिक प्रयासों को गति मिलेगी. उद्योग और व्यापार से जुड़े काम बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी.

धन-संपत्ति: लाभ उम्मीद के मुताबिक रहेगा. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कारोबार की स्थिति बेहतर रहेगी.

प्रेम: करीबियों से मुलाकात बढ़ेगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. अपनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. निजी मामलों में तालमेल बनाकर चलेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास बढ़ेगा. वाणी और व्यवहार में सुधार आएगा. मनोबल अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. उन्हें पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें.



शुभ अंक : 1, 3, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता

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