कामकाज से जुड़े मामलों में दबाव महसूस हो सकता है. धोखेबाज लोगों के प्रभाव में आने से बचें. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें. पेशेवर मामलों में अनुशासन रखें. व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. अपनी कार्यक्षमता और एकाग्रता बढ़ाएंगे. करियर और कारोबार में अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे. पेशेवर लोगों से संपर्क बढ़ेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. व्यावसायिक प्रयास जारी रखेंगे. हालांकि, लाभ सामान्य रह सकता है.

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नौकरी और व्यवसाय: करियर और कारोबार में अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. कार्यक्षेत्र में लापरवाही न करें. मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. जल्दबाजी से बचें. बातचीत में सावधानी बरतें. झूठे वादों में न आएं.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी. लेनदेन में सावधानी बरतें. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. बजट के अनुसार खर्च करें.

प्रेम: करीबियों की बातों को अनदेखा न करें. मित्रों के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें. अपनों के लिए समय निकालें. भावनात्मक स्थिति सामान्य रहेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में लापरवाही न करें. अपने प्रयासों पर ध्यान दें. साहस के साथ काम करेंगे. मनोबल अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. बेवजह की बहस से बचें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : गहरा हरा

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