राजुरेश्वर गणपति मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, रात से लगी लंबी कतारें

अंगारकी संकष्ट चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के जालना स्थित राजुरेश्वर गणपति मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और लंबी कतारों में खड़े होकर गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं.

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अंगारकी संकष्ट चतुर्थी को देखते हुए मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं. गणपति के गर्भगृह को फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है. पूरे मंदिर परिसर में विद्युत रोशनी की गई है, जिससे रात के समय मंदिर जगमगाता नजर आया.

रात में हुई विशेष आरती और पूजा

रात में जालना के जिलाधिकारी के हाथों गणराय की आरती और पूजा संपन्न हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. आरती के समय 'गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया' के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा.

जालना के राजूर स्थित राजुरेश्वर गणपति देवस्थान को महाराष्ट्र के साढ़े तीन शक्तिपीठों में से एक संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में पहचाना जाता है. यहां सालभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. खासकर संकष्टी चतुर्थी और अंगारकी संकष्ट चतुर्थी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त राजुरेश्वर गणपति के दर्शन करने आते हैं.

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श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम

अंगारकी चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. मंदिर परिसर में श्रद्धालु अनुशासन के साथ कतारों में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं. फूलों की सजावट और विद्युत रोशनी भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रही है.



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