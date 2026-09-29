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रोडीज में मचाया धमाल, प्यार में हुए घायल! कौन हैं शहजाद पूनावाला से हाथापाई करने वाले सिवेट तोमर?

सिवेट तोमर कौन हैं? रोडीज और स्प्लिट्सविला से पहचान बनाने वाले सिवेट अब शहजाद पूनावाला से विवाद के बाद चर्चा में हैं. जानिए उनका करियर, लव लाइफ और विवादों का पूरा किस्सा.

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कौन हैं सिवेट तोमर? (Photo: Instagram @siwettomar_)
कौन हैं सिवेट तोमर? (Photo: Instagram @siwettomar_)

रियलिटी शो की दुनिया में कुछ चेहरे अपने खेल से पहचान बनाते हैं, तो कुछ अपने बेबाक अंदाज और विवादों से सुर्खियां बटोरते हैं. सिवेट तोमर भी ऐसे ही कंटेस्टेंट हैं, जिनका नाम इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है. कभी एमटीवी के ‘रोडीज’ और ‘स्प्लिट्सविला’ में अपने तेवर दिखाने वाले सिवेट अब ‘राइज एंड फॉल 2’ में शहजाद पूनावाला के साथ भिड़ने को लेकर चर्चा में हैं. दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि बहस हाथापाई तक पहुंच गई और सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया.

लेकिन सिवेट तोमर सिर्फ इस ताजा विवाद का नाम नहीं हैं. देहरादून से निकलकर रियलिटी टीवी की दुनिया में अपनी जगह बनाने तक उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. मॉडलिंग, रोडीज, स्प्लिट्सविला, प्यार और ब्रेकअप से लेकर ‘द 50’ तक, सिवेट कई बार अपनी निजी जिंदगी और शो में अपने बर्ताव को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं. तो आइए जानते हैं आखिर कौन हैं सिवेट तोमर, कैसे बने रियलिटी शो के चर्चित चेहरे और क्या है शहजाद पूनावाला के साथ हुए ताजा घमासान की पूरी कहानी.

कौन हैं सिवेट तोमर? देहरादून से शुरू हुआ सफर

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सिवेट तोमर का जन्म 3 जुलाई 1998 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था. वह मॉडल, एक्टर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं. कैमरे के सामने आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था. साल 2018 में उन्होंने ‘मिस्टर देहरादून’ का खिताब जीता और यहीं से उनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का रास्ता खुला. 

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सिवेट की पहचान सिर्फ उनके लुक्स या फिटनेस तक सीमित नहीं रही. रियलिटी शो में उनका बेबाक अंदाज, खुलकर अपनी बात रखना और गेम के दौरान आक्रामक रवैया भी उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता है. हालांकि, यही तेवर कई बार उनके लिए विवाद की वजह भी बने हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रोडीज से मिली पहचान, स्प्लिट्सविला ने बनाया पॉपुलर

सिवेट को टीवी की दुनिया में असली पहचान एमटीवी के शो ‘रोडीज: कर्म या कांड’ से मिली. साल 2023 में आए इस शो में वह फर्स्ट रनर-अप रहे थे. इस सफर ने उन्हें रियलिटी शो के दर्शकों के बीच पहचान दिलाई. 

इसके बाद साल 2024 में वह ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला X5’ में नजर आए. इस शो में उनका गेम, दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ टकराव और लव एंगल खूब चर्चा में रहा. सिवेट ने यहां सिर्फ टास्क के दम पर ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और रिश्तों की वजह से भी दर्शकों का ध्यान खींचा.

रोडीज के बाद वह ‘एमटीवी रोडीज: डबल क्रॉस’ में इनसाइडर की भूमिका में भी नजर आए. इसके अलावा 2026 में वह रियलिटी शो ‘द 50’ का हिस्सा बने और फिर ‘राइज एंड फॉल 2’ में पहुंच गए. यानी सिवेट के लिए रियलिटी टीवी कोई नया मैदान नहीं है, वह लगातार अलग-अलग शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं. 

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स्प्लिट्सविला में मिला प्यार, अनिका शर्मा संग जुड़ा नाम

सिवेट तोमर की पर्सनल लाइफ भी रियलिटी शो के दर्शकों के लिए किसी ड्रामे से कम नहीं रही. ‘स्प्लिट्सविला X5’ में उनकी मुलाकात अनिका शर्मा से हुई थी. शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका रिश्ता चर्चा में आ गया.

जून 2024 में दिए एक इंटरव्यू में सिवेट ने माना था कि उन्होंने शो में प्यार करने के इरादे से एंट्री नहीं की थी, लेकिन अनिका से मिलने के बाद उनकी सोच बदल गई. उन्होंने कहा था कि अनिका से मिलने के बाद उनके लिए बाकी चीजें मायने नहीं रखती थीं. 

हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला. अक्टूबर 2024 के आसपास दोनों के अलग होने की खबरें सामने आईं. बाद में सिवेट ने एक इंटरव्यू में अलग होने की बात स्वीकार की और बताया कि अनिका ने उन्हें सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बातें निजी ही रहनी चाहिए. 

रिद्धि डोगरा संग भी जुड़ा नाम, ‘द 50’ में दिखा रोमांटिक अंदाज

सिवेट का नाम 2026 में रियलिटी शो ‘द 50’ के दौरान एक बार फिर चर्चा में आया. शो में उनकी और एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा की नजदीकियों को लेकर बातें होने लगीं. एक एपिसोड में सिवेट रिद्धि के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करते और उनके साथ फ्लर्ट करते नजर आए. हालांकि, शो में दिखे इस बॉन्ड को महज अटेंशन ग्रैब करने का तरीका माना गया.

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शहजाद पूनावाला से दोस्ती, फिर ऐसी बिगड़ी बात कि हाथापाई तक पहुंच गई

अब आते हैं उस विवाद पर, जिसने सिवेट को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. ‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट और शहजाद पूनावाला शुरुआत में एक-दूसरे का साथ देने की बात करते नजर आए थे. लेकिन गेम के दौरान दोनों के रिश्ते में खटास आ गई.

शो में ‘अल्टीमेट रूलर’ बनने की रेस के दौरान कंटेस्टेंट्स को सबसे कमजोर फैसला लेने वाले खिलाड़ी का नाम चुनना था. इस दौरान सिवेट का नाम सामने आया और वह शहजाद से नाराज हो गए. सिवेट ने शहजाद पर पीठ पीछे अलग बात करने और साथ न देने का आरोप लगाया. उन्होंने गुस्से में उन्हें ‘फट्टू’ तक कह दिया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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विवाद की एक और वजह स्वरा भास्कर के साथ सिवेट का बदला हुआ व्यवहार बना. शो में सिवेट पहले स्वरा से नाराजगी जाहिर कर चुके थे और उनसे बात न करने की बात कही थी. बाद में जब वह स्वरा से बातचीत करते दिखे, तो शहजाद ने इस बदलाव पर सवाल उठाया. इसके बाद दोनों के बीच फिर तीखी बहस शुरू हो गई. 

बहस से हाथापाई तक पहुंचा मामला, सिवेट को दिखाया बाहर का रास्ता

शो के तीसरे एपिसोड में दोनों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. सामने आए एपिसोड के मुताबिक, सिवेट ने शहजाद की गर्दन पकड़ी और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया. इस दौरान शहजाद का कुर्ता भी फट गया. शो के नियमों में शारीरिक हिंसा की मनाही है, इसलिए मेकर्स ने सिवेट को बाहर करने का फैसला लिया. 

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इस फैसले पर शो में मौजूद स्वरा भास्कर और करण पटेल ने भी नाराजगी जताई. दोनों का कहना था कि झगड़े में शहजाद की तरफ से भी उकसाने वाली बातें हुई थीं. सिवेट के एलिमिनेशन के विरोध में दोनों ने उनके साथ शो छोड़ने का फैसला किया. फिलहाल सिवेट तोमर के करियर में ‘राइज एंड फॉल 2’ का यह विवाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है. 

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