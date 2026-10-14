UP में तीन महीने के भीतर हों पंचायत चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

यूपी में पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है.

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हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया है. अधिवक्ता इम्तियाज़ हुसैन और दशरथ यादव समेत अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.

अधिवक्ता इम्तियाज़ हुसैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पंचायत चुनाव में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद फैसला दिया है. उन्होंने बताया कि करीब 4 घंटे तक हाईकोर्ट की डबल बेंच में बहस चली, जिसके बाद यह फैसला आया. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

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