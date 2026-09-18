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'गांव के प्रधान भी नहीं बन पाएंगे अखिलेश', यूपी के मंत्री ने सपा पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है. साथ ही, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया.

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योगी के मंत्री का अखिलेश पर निशाना (Photo: ITG)
योगी के मंत्री का अखिलेश पर निशाना (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है. योगी सरकार के राज्य मंत्री ने रोजगार और सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उत्तर प्रदेश के मंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणियां की. वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें “आज के युग, कलियुग का अवतार” तक बता दिया.

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ें तो "गांव के प्रधान भी नहीं बन पाएंगे".

सिर्फ अखिलेश ही नहीं, रघुराज सिंह ने सपा नेता शिवपाल यादव को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश सपा में आज इतने ताकतवर हैं कि वे शिवपाल यादव को लोहिया ट्रस्ट से ही नहीं बल्कि कल घर से भी बेदखल कर सकते हैं.

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'सपा गोलगप्पे खाने की स्थिति में है'

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा साफ हो गई है. उन्होंने कहा, "सपा तो गोलगप्पे खाने की स्थिति में है." रघुराज सिंह ने दावा किया कि सपा इस समय सिर्फ एक वोट बैंक पर ध्यान दे रही है. 

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यह भी पढ़ें: ‘पहले एक्सप्रेसवे टूटता है, अब UPI पर चुंगी’, अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला

वहीं, रघुराज सिंह ने यह भी दावा किया कि योगी सरकार में अब तक साढ़े नौ लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं. साथ ही, उन्होंने श्रम विभाग के माध्यम से फैक्ट्रियों में लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया. उनका कहना है कि सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है.  उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया. 

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

रघुराज सिंह ने सिर्फ अखिलेश यादव पर ही नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राहुल किसी साधारण परिवार में पैदा हुए होते तो शायद "गाय-भैंस पाल रहे होते". उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को जनता नकार चुकी है और वे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. मंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पर राजनीतिक विरासत का लाभ उठाने का आरोप लगाया. 

जहां एक ओर, रघुराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री को “आज के युग, कलियुग का अवतार” बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने देश का नेतृत्व किया और भारत को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाया.

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