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यूपी के नेताओं पर भी चढ़ा 80sVibes का खुमार, रेट्रो लुक में शेयर की तस्वीरें

सोशल मीडिया पर '80sVibes' ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी शामिल हो गए हैं. उप मुख्यमंत्री, अपर्णा यादव, विधायक अदिति सिंह और सुनील कुमार शर्मा सहित कई नेताओं ने 1980 के दशक के रेट्रो अंदाज और फैशन वाली अपनी एआई तस्वीरें साझा की हैं.

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बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने भी शेयर की फोटो (Photo- X/Aditi Singh)
बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने भी शेयर की फोटो (Photo- X/Aditi Singh)

सोशल मीडिया पर इन दिनों 80sVibes ट्रेंड कर रहा है. इस ट्रेंड में अब उत्तर प्रदेश के कई नेता भी शामिल हो गए हैं. नेताओं ने सोशल मीडिया पर 80 के दशक की यादों और उस दौर के अंदाज को दिखाती तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में नेताओं का अलग और रेट्रो लुक देखने को मिल रहा है.

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह समेत राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने 80sVibes के तहत तीन तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें एक तस्वीर में उनके दिवंगत पति प्रतीक यादव और उनकी दोनों बेटियां नजर आ रही हैं. वहीं, अन्य दो तस्वीरों में अपर्णा यादव अकेली दिखाई दे रही हैं. तस्वीरों में 80 के दशक का रेट्रो अंदाज साफ नजर आ रहा है.

रायबरेली से बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने भी 80sVibes के तहत अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. वहीं, बीजेपी नेता नीरज सिंह ने भी इस ट्रेंड में शामिल होते हुए फोटो शेयर की. 

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साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा ने भी 80s थीम वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. बीजेपी एमएलसी रामचंद्र प्रधान भी 80sVibes ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 80 के दशक के अंदाज वाली तस्वीर शेयर की है.

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सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड में आम लोगों के साथ अब नेताओं की भी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. नेता अपनी तस्वीरों के जरिए 80 के दशक के फैशन और उस दौर की यादों को दोबारा सामने ला रहे हैं.

गौरतलब है कि चैटजीपीटी के वायरल 80sVibes एआई ट्रेंड में आम लोगों से लेकर नेता और सितारे अपनी तस्वीरों को विंटेज रेट्रो लुक दे रहे हैं. आप भी बिना किसी एडिटिंग के अपनी फोटो को इस अंदाज में बदल सकते हैं. इसके लिए बस सही एआई प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना होगा.

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