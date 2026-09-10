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12 साल बाद शशि थरूर को याद आई अपनी गलती, बेटों संग 80s की फोटो शेयर कर किया करेक्शन

सोशल मीडिया पर इन दिनों 80s का दौर फिर लौट आया है. लोग AI की मदद से अपनी तस्वीरों को पुराने जमाने के अंदाज में बदल रहे हैं. इसी बीच शशि थरूर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. लेकिन वजह कोई AI तस्वीर नहीं, बल्कि उनकी खुद की एक पुरानी फोटो है.

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शशि थरूर ने अपने बेटों ईशान और कनिष्क के साथ 80 के दशक की पुरानी तस्वीर शेयर की.(Photo-X
शशि थरूर ने अपने बेटों ईशान और कनिष्क के साथ 80 के दशक की पुरानी तस्वीर शेयर की.(Photo-X

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर 80 के दशक की अपनी एक पुरानी तस्वीर दोबारा शेयर की है. तस्वीर में वह सूट पहने नजर आ रहे हैं और उनकी गोद में उनके दोनों बेटे ईशान और कनिष्क हैं. दोनों उस समय छोटे बच्चे थे.

थरूर ने यह तस्वीर पहली बार साल 2014 में शेयर की थी. तब उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था कि यह फोटो उन्होंने न्यूयॉर्क में ली थी. लेकिन अब करीब 12 साल बाद उन्होंने अपने पुराने कैप्शन की गलती सुधार दी.

न्यूयॉर्क नहीं, जेनेवा की थी तस्वीर

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थरूर ने बुधवार रात तस्वीर को दोबारा शेयर करते हुए बताया कि फोटो असल में न्यूयॉर्क की नहीं, बल्कि जेनेवा की थी. उन्होंने अपने पुराने कैप्शन को गलत बताते हुए इस बात का करेक्शन किया.

तस्वीर वही रही, यादें भी वही रहीं, लेकिन 12 साल बाद थरूर ने उस तस्वीर से जुड़ी जगह की जानकारी को सोशल मीडिया पर साक्षा कर सुधार लिया. 

AI ट्रेंड के बीच थरूर का 'रियल 80s' अंदाज

दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर 80s का ट्रेंड तेजी से चर्चा में है. लोग AI टूल्स की मदद से अपनी तस्वीरों को 80 के दशक के लुक में बदल रहे हैं. थरूर भी इस ट्रेंड में शामिल हुए, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था.

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यह भी पढ़ें: 80s का AI ट्रेंड छाया, शशि थरूर से लेकर पीयूष गोयल तक... नेताओं ने शेयर किया रेट्रो लुक

उन्होंने अपनी असली 80s की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उन्हें AI की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास उस दौर की वास्तविक तस्वीरें मौजूद हैं. ट्रेंड के दौर में शशि का एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करना और 12 साल बाद किया गया छोटा-सा सुधार सोशल मीडिया पर थरूर की पोस्ट को दिलचस्प बना रहा है.

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