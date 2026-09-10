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Pune: महिला से फोन पर बात करने के विवाद में MPSC अभ्यर्थी का अपहरण, कुछ घंटे में पुलिस ने बचाया

पुणे में महिला से फोन पर संपर्क को लेकर विवाद के बाद MPSC अभ्यर्थी प्रसाद सूर्यवंशी के अपहरण का मामला सामने आया है. पुलिस ने कुछ घंटे में उसे सुरक्षित बचाया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

पुणे में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की तैयारी कर रहे एक युवक को दिन दहाड़े अगवा कर लिए जाने से हड़कंप मच गया. आरोपियों ने पहले युवक से किसी युवती के साथ उसके संपर्क होने के सिलसिले में पूछताछ की. और फिर विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट कर दी. इसके बाद आरोपी उसे जबरन कार में बैठाकर वहां से ले गए. 

यह सनसनीखेज वारदात गुरुवार तड़के सेंट्रल पुणे के चिमण्या मारुति चौक इलाके की बताई जा रही है. पीड़ित युवक की पहचान प्रसाद सूर्यवंशी के रूप में हुई है. आरोप है कि कुछ लोग कार से वहां पहुंचे और प्रसाद को घेरकर उससे एक महिला के साथ फोन पर बातचीत को लेकर सवाल-जवाब करने लगे. घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्रामबाग पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और युवक को जल्द से जल्द तलाशने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक, जिस महिला को लेकर यह विवाद हुआ, वह प्रसाद सूर्यवंशी और मुख्य आरोपी दोनों के संपर्क में थी. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी कथित तौर पर उस महिला का बॉयफ्रेंड है. जब उसे प्रसाद और महिला के बीच होने वाली बातचीत के बारे में जानकारी मिली तो वह नाराज हो गया. इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर प्रसाद के अपहरण की योजना बनाई.

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घटना के बाद विश्रामबाग पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही तकनीकी जांच के जरिए उस वाहन का पता लगाने की कोशिश की गई, जिसमें प्रसाद को जबरन ले जाने का आरोप है. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ वाहन की दिशा और आरोपियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी सामने आने लगी.

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी जिस कार में प्रसाद को लेकर गए थे, वह सिंहगढ़ रोड की तरफ गई थी. इसके बाद पुलिस टीम ने वाहन को ट्रेस करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी. पुलिस ने जानकारी के आधार पर एक जाल बिछाया और संदिग्ध वाहन को रोकने की कार्रवाई की. इस दौरान कार को इंटरसेप्ट कर लिया गया.

पुलिस ने वाहन से प्रसाद सूर्यवंशी को सुरक्षित बरामद कर लिया. इस तरह अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने MPSC अभ्यर्थी को बचा लिया. घटना के बाद पुलिस ने मामले में शामिल आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में शामिल सभी लोगों की क्या भूमिका थी.

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इस मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल दो अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है. मामले में आगे की जांच विश्रामबाग पुलिस द्वारा की जा रही है.

फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अपहरण की पूरी साजिश कैसे तैयार की गई और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की क्या भूमिका थी. प्रसाद सूर्यवंशी को सुरक्षित बरामद किए जाने के बाद पुलिस अब मामले से जुड़े बाकी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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