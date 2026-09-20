तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग किसान को रौंदा, शव को काफी दूर तक घसीटा, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने खेत जा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान को रौंद दिया. हादसा तिंदवारी थाना क्षेत्र के माटा गांव में बांदा-फतेहपुर हाईवे पर हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उनका शव ट्रक में फंस गया और चालक काफी दूर तक उन्हें घसीटता हुआ ले गया, जिससे शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया.

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मृतक की पहचान माटा गांव निवासी महेश के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, महेश खेती-किसानी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. वह खेत जाने के लिए निकले थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और परिवार में कोहराम मच गया.

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हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बांदा-फतेहपुर हाईवे पर जाम लगा दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तत्काल स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की. ग्रामीणों का कहना था कि इस जगह पहले भी सड़क हादसों में चार लोगों की जान जा चुकी है और महेश की मौत के बाद यह संख्या बढ़कर पांच हो गई है.

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स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर डेढ़ घंटे जाम

ग्रामीणों का आरोप है कि इस स्थान पर लगातार हादसे हो रहे हैं और वे काफी समय से प्रशासन से स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया. उनका कहना था कि वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन लोगों की जान जा रही है. ग्रामीणों ने मौके पर ही स्थायी समाधान की मांग उठाई.

जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर आवागमन प्रभावित रहा. पुलिस के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था दोबारा शुरू हो सकी.

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है. मामले की जानकारी संबंधित विभाग को भी दे दी गई है, ताकि ग्रामीणों की स्पीड ब्रेकर की मांग पर कार्रवाई हो सके.

ट्रक और चालक पुलिस की हिरासत में

डिप्टी एसपी सौरभ सिंह ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के ग्राम माटा में 70 वर्षीय वृद्ध की ट्रक की टक्कर से दुखद मृत्यु हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

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उन्होंने बताया कि घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे. पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर यातायात व्यवस्था फिर से चालू करा दी. पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को कब्जे में ले लिया है. मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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