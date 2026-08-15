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पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, दिन में रेकी और रात में DVR निकालकर वारदात को देते थे अंजाम

लखनऊ के महानगर इलाके में मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. महानगर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गैंग दिन में मंदिरों की रेकी करता और रात में CCTV के DVR को निकालने के बाद वारदात करता था. आरोपियों से नकदी, सफेद धातु, मंदिर के सामान और चोरी की बाइक बरामद हुई है.

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रिजवान पर पहले से 13 मुकदमे दर्ज.(Photo: Santosh Sharma/ITG)
रिजवान पर पहले से 13 मुकदमे दर्ज.(Photo: Santosh Sharma/ITG)

लखनऊ के महानगर इलाके में पंचमुखी हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. महानगर पुलिस ने मंदिरों को निशाना बनाने वाले गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिन में मंदिर की रेकी करते थे और रात में CCTV सिस्टम के DVR को निकालने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने महानगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के अलावा गुडंबा थाना क्षेत्र के शिवानी बिहार स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर को भी निशाना बनाया था. पूछताछ में आरोपियों ने दोनों मंदिरों में चोरी की बात कबूल की है. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की नकदी और कीमती धातु समेत कई सामान बरामद किए हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में ईंट से भरा ट्रैक्टर पलटा, 4 मजदूरों की दबकर मौत

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ऐसे देते थे मंदिरों में चोरी को अंजाम

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले मंदिरों की दिन में रेकी करते थे. इसके बाद रात में मौका देखकर मंदिर में प्रवेश करते और सबसे पहले CCTV कैमरों के DVR को निकाल देते थे, ताकि उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सकें. इसके बाद भगवान की मूर्तियों के आभूषण, कीमती धातु और नकदी को निशाना बनाया जाता था.

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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महानगर में खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भगवान की मूर्ति पर चांदी का मुकुट और चांदी का छत्र लगा था. आरोपियों के मुताबिक, रिजवान, मो. आदिल, विजय मौर्या उर्फ नाटू, रमजान, नौसाद और सद्दाम ने मिलकर यहां चोरी की थी.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिजवान, मो. आदिल और विजय मौर्या उर्फ नाटू के रूप में हुई है. तीनों से पूछताछ के दौरान गैंग के दूसरे सदस्यों और मंदिरों में की गई वारदातों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.

नकदी, धातु और चोरी की बाइक बरामद

महानगर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 34 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा 196 ग्राम सफेद धातु का टुकड़ा भी मिला है. पुलिस ने पीतल की बड़ी गदा, छोटी गदा और त्रिशूल भी बरामद किए हैं, जिन्हें मंदिर से चोरी किए गए सामान से जोड़ा जा रहा है.

वारदात में इस्तेमाल किए गए लोहे के अलग-अलग औजार भी पुलिस के हाथ लगे हैं. इसके साथ ही चोरी की एक सुपर स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है. इस बाइक का नंबर UP40 AK 4867 बताया गया है. पुलिस अब बरामद सामान और वाहन को जांच का हिस्सा बना रही है.

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ महानगर और गुडंबा थानों में मंदिर चोरी से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं. इससे पहले भी गिरोह के सदस्यों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई है.

रिजवान पर पहले से 13 मुकदमे दर्ज

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी रिजवान चोरी की वारदातों का अभ्यस्त अपराधी है. उसके खिलाफ बहराइच और लखनऊ में पहले से कई मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रिजवान के खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं.

इन मामलों में चोरी के अलावा NDPS एक्ट और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मुकदमे भी शामिल हैं. पुलिस अब रिजवान के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के साथ उसके साथियों की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है.

जांच में पुलिस ने पाया कि 2 और 3 अगस्त की रात पंचमुखी हनुमान मंदिर में भगवान की मूर्ति के आभूषण और CCTV कैमरे का DVR चोरी किया गया था. पुलिस अब इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और गैंग की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.

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