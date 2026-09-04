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जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे सीएम योगी, लखनऊ और गोरखपुर के कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल

जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मथुरा में गो पूजन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, लखनऊ में जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. देर रात गोरखनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रों के बीच श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे.

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जन्माष्टमी पर मथुरा, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी. (File Photo: PTI)
जन्माष्टमी पर मथुरा, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी. (File Photo: PTI)

आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं. सीएम योगी की शुरुआत मथुरा से होगी, जहां वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में गो पूजन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद वह लखनऊ पहुंचेंगे और शाम को पुलिस लाइंस में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं, देर रात सीएम योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह में हिस्सा लेंगे.

सीएम योगी 4 सितंबर की सुबह मथुरा पहुंचेंगे. यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुबह 9:55 बजे से 10:05 बजे तक गो पूजन का कार्यक्रम होगा. इसके बाद सुबह 10:05 बजे से 10:35 बजे तक वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन और पूजा करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 11:10 बजे हेलीकॉप्टर से मथुरा से रवाना होंगे.

मथुरा के बाद सीएम योगी लखनऊ पहुंचेंगे. शाम को वह लखनऊ पुलिस लाइंस में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के मुताबिक, मुख्यमंत्री वहां मंदिर में सजाई गई झांकी के दर्शन करेंगे. इस दौरान भक्ति से जुड़े कई कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वहां बनाए गए आध्यात्मिक माहौल का हिस्सा बनेंगे.

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देर रात गोरखनाथ मंदिर में मनाएंगे जन्माष्टमी

इसके बाद सीएम योगी देर रात गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वह गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे. मंदिर में भजनों का कार्यक्रम चलेगा और इसी दौरान भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के प्रकट होने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर बाल गोपाल को पालने में झुलाएंगे.

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गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में रात 11:30 बजे तक लगातार भजनों का कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. वह भजन सुनने के साथ बच्चों को खिलौने और चॉकलेट भी बांटेंगे. इस मौके पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की वेशभूषा में बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी. रात 11:30 बजे गोरक्षपीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचेंगे और वहां पूजा-अर्चना करेंगे. रात 12 बजते ही वैदिक मंत्रों के बीच गर्भगृह में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा. इसके बाद बाल गोपाल के स्वरूप को पालने में झुलाया जाएगा.

पेश किया था रिपोर्ट कार्ड

बुधवार को सीएम योगी ने मथुरा में आयोजित 'पंचायत आजतक' के विशेष सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उन्होंने ब्रजभूमि के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर बात की. साथ ही, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश और खासकर मथुरा में हुए बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.

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