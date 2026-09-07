लखनऊ ने रचा इतिहास, बना देश का सबसे साफ हवा वाला शहर; जानिए अपने शहर का स्कोर

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग घोषित कर दी गई है. इस बार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान (रैंक-1) हासिल कर इतिहास रच दिया है.

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लखनऊ ने लगातार कई सालों से शीर्ष पर रहने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर को पछाड़कर 198 अंकों के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के कुल 16 शहरों ने विभिन्न श्रेणियों में अपनी जगह बनाई है.

रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने 'X' पर कहा, "यह बेहद खुशी की बात है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित शहर-स्तरीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत लखनऊ ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में रैंक-1 हासिल किया है. इस उपलब्धि के लिए लखनऊ के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई."

उन्होंने लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, नगर निगम और पार्षदों को पिछले कुछ वर्षों में "स्वच्छता के हर सूचकांक में लखनऊ को बेहतर बनाने के संकल्प" के साथ पूरे समर्पण के साथ काम करने के लिए बधाई दी.

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उन्होंने इस संबंध में पूर्ण सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "लखनऊ को शहरी स्वच्छता के हर सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन जारी रखने के लिए मेरी शुभकामनाएं."

यूपी सरकार ने एक बयान में कहा कि लखनऊ 198 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि इंदौर 197 अंक के साथ और जबलपुर 195 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा. रैंकिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी.

10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, आगरा 192 अंकों के साथ चौथे स्थान पर, गाजियाबाद 184 अंकों के साथ नौवें, कानपुर 183.2 के साथ 11वें और प्रयागराज 180 के साथ 13वें स्थान पर रहा. मेरठ और वाराणसी क्रमशः 22वें और 34वें स्थान पर रहे.

तीन लाख से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फिरोजाबाद ने 195 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि झांसी 192.5 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा. मुरादाबाद और नोएडा ने 187.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से आठवां स्थान हासिल किया. गोरखपुर और बरेली 22वें और 26वें स्थान पर रहे.

तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों में, रायबरेली 17वें स्थान पर है, उसके बाद अनपरा 29वें, खुर्जा 30वें और गजरौला 31वें स्थान पर है.

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वार्ड स्तर पर, लखनऊ के वार्ड 70 ने 30,000 से अधिक आबादी वाले शहरी वार्डों में राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि प्रयागराज के वार्ड 31 ने 10,000-30,000 आबादी श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया.

उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि लखनऊ का प्रथम स्थान पर रहना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

बयान के अनुसार, शर्मा ने कहा, "लखनऊ ने पहली बार इंदौर को पछाड़कर स्वच्छ वायु संरक्षण में देश में पहला स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए एक नई प्रेरणा है."

सरकार ने कहा कि रैंकिंग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरी विकास विभाग, स्थानीय निकायों और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समन्वित प्रयासों को दर्शाती है.

इसमें कहा गया कि लखनऊ नगर निगम को अपनी श्रेणी में 1.5 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार मिला, जबकि फिरोजाबाद नगर निगम को 25 लाख रुपये मिले. लखनऊ वार्ड 70 को 50 लाख रुपये और प्रयागराज वार्ड 31 को 20 लाख रुपये मिले.

सरकार ने लखनऊ के प्रदर्शन का श्रेय विद्युत परिवहन, सड़क-धूल नियंत्रण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और हरित आवरण के विस्तार सहित उपायों को दिया. इसमें कहा गया है कि घर-घर कचरा संग्रहण के लिए लगभग 1,100 इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शहर में 140 इलेक्ट्रिक बसें, 97 मैकेनाइज्ड इलेक्ट्रिक स्वीपिंग मशीनें, 12 चार्जिंग स्टेशन और 916 चार्जिंग पॉइंट चालू हैं.

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सरकार ने कहा कि 559.85 किलोमीटर लंबी सड़कों को सिरे से सिरे तक पक्का कर दिया गया है और लखनऊ में प्रतिदिन 2,550 टन की क्षमता के साथ कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था है.

बयान के अनुसार, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय सरकार, निवासियों, पार्षदों और नगर निगम कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को दिया.

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