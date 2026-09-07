scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे हटाने में इतनी फुर्ती क्यों?' शिवसेना यूबीटी पार्षद का आरोप- बदले के तहत हुई कार्रवाई

शिवसेना यूबीटी की कॉरपोरेटर विशाखा राउत ने अपनी अयोग्यता पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनके मामले में बीएमसी ने असाधारण तेजी दिखाई और सत्तारूढ़ खेमे में शामिल होने पर फैसला अलग होता या नहीं, इस पर भी सवाल उठाया. उन्होंने सदा सरवणकर के बयान पर भी सवाल उठाए.

Advertisement
X
अयोग्यता पर विशाखा राउत ने उठाए सवाल, राजनीतिक बदले का लगाया आरोप..(Photo- ITG)
अयोग्यता पर विशाखा राउत ने उठाए सवाल, राजनीतिक बदले का लगाया आरोप..(Photo- ITG)

मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना यूबीटी की कॉरपोरेटर विशाखा राउत ने अपनी अयोग्यता पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है. उन्होंने कहा कि बीएमसी में किसी काम को कराने के लिए लगातार अधिकारियों के पीछे भागना पड़ता है, लेकिन उनके मामले में बीएमसी कमिश्नर ने असाधारण तेजी दिखाई. उन्होंने कहा कि पत्र शहरी विकास विभाग को भेजा गया, जिसका नेतृत्व शिवसेना के एकनाथ शिंदे करते हैं.

विशाखा राउत ने कहा, 'बीएमसी में एक कहावत है- 'बीएमसी का काम और छह महीने इंतजार'. यहां तक कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लागू करना चाहते हैं, तो हमें हर स्तर पर नगर निकाय के अधिकारियों से लगातार फॉलोअप करना पड़ता है. लेकिन मेरे मामले में बीएमसी कमिश्नर ने असाधारण तेजी दिखाई. पत्र शहरी विकास विभाग को भेजा गया, जिसका नेतृत्व शिवसेना के एकनाथ शिंदे करते हैं.'

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह पहले से तय था कि ऐसे मामलों वाले यूबीटी शिवसेना के कॉरपोरेटरों को इतनी तेजी से अयोग्य ठहराया जाए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना साफ है. साथ ही उन्होंने इसे विपक्ष के दूसरे कॉरपोरेटरों के लिए संदेश बताते हुए कहा कि अगर उनके जैसी वरिष्ठ नेता को अयोग्य ठहराया जा सकता है, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

'हमारी सेनाओं ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा', बोले राजनाथ सिंह
Ketan Aggarwal Case Accident Plot Came Before Murder Plan Investigation Reveals
पहले सुपारी की बात, फिर खुद कत्ल का फैसला, केतन केस में तीसरी गिरफ्तारी
Bombay High court
पुलिस को अवैध हिरासत पड़ी भारी, HC ने ₹2 लाख मुआवजे का दिया आदेश
मुंबई: कार के अंदर कुंडली मारकर बैठा था 7 फीट लंबा अजगर
Python Found Inside Car Bonnet in Dahisar, Snake Rescue Team Safely Removes It
कार का बोनट खोला तो अंदर दिखा 7 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप
Advertisement

सत्तापक्ष पर लगाया आरोप

राउत ने कहा कि सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से उन्हें पहले कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया. हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह सत्तारूढ़ खेमे में शामिल हो जातीं, तो क्या नतीजा यही होता.

विशाखा राउत ने अपने प्रतिद्वंद्वी सदा सरवणकर के बयान पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सदा सरवणकर पहले बीएमसी आए थे और उन्होंने कहा था कि विशाखा का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा. राउत ने पूछा कि उन्हें यह बात पहले से कैसे पता थी. उन्होंने कहा कि इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या उनका चुनाव रद्द करने का फैसला पहले से तय था.

राउत ने यह भी दावा किया कि इससे पहले किसी ने उनके जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति नहीं उठाई थी. उन्होंने कहा, "किसी ने मेरे जाति प्रमाणपत्र के बारे में कुछ नहीं कहा." उन्होंने यह भी सवाल किया कि मुंबई की निवासी होने के बावजूद उनके पास पालघर का प्रमाणपत्र कैसे हो सकता है. इस संदर्भ में उन्होंने सदा सरवणकर के प्रमाणपत्र का उदाहरण देते हुए मांग की कि सभी पर नियम समान रूप से लागू किए जाएं.

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बीएमसी प्रमुख अश्विनी भिडे की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए उस पत्र को चुनौती देने वाली राउत की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्हें छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने वाली गजट अधिसूचना जारी करने को कहा गया था.

Advertisement

बीएमसी की पांचवीं कॉरपोरेटर

शहरी विकास विभाग ने शुक्रवार देर रात राउत को अयोग्य घोषित कर दिया और छह साल तक कॉरपोरेटर रहने पर रोक लगा दी. मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने सोमवार को घोषणा की कि बीएमसी सदन में पूर्व मुंबई मेयर और शिवसेना यूबीटी कॉरपोरेटर विशाखा राउत की सदस्यता 20 अगस्त से स्वतः समाप्त हो गई. विशाखा राउत इस कार्यकाल में अब तक अयोग्य ठहराई जाने वाली बीएमसी की पांचवीं कॉरपोरेटर हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लखनऊ ने रचा इतिहास, बना देश का सबसे साफ हवा वाला शहर; जानिए अपने शहर का स्कोर |
    दिल्ली के सत्य निकेतन से आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट, देखें खबरदार |
    न कोई शिकायत, न किसी का इंतजार... नमामि गंगे ने शेयर किया 'बिट्टू तबाही' का वीडियो, जिसने अकेले साफ कर दी अजनार नदी. |
    अर्पित की आंखों से कोई और देखेगा दुनिया... सत्य निकेतन हादसे में छात्र की मौत के बाद परिवार ने लिया फैसला |
    'दिल दिया है जान भी देंगे...', 'संदेशे आते हैं...', देखें सशस्त्र सीमा बल जैज बैंड की सुरीली परफॉर्मेंस |
    सीएम योगी कल जाएंगे अयोध्या, आंगनबाड़ी वर्कर्स को करेंगे सम्मानित |
    Dhaba Style Dal Recipes: घर पर चाहिए ढाबे वाला असली जायका? आज ही ट्राई करें ये 7 स्पेशल गाढ़ी और मसालेदार दालें |
    राखी बंधवाकर दिल्ली लौटा था इकलौता बेटा... IAS बनने का था सपना, सत्य निकेतन हादसे में मृत MP के अक्षत यादव की दास्तां |
    ‘क्राइम पेट्रोल’ और ‘CID’ देखकर बनाया हत्या का प्लान, 600 CCTV और 2000 गाड़ियों की जांच ने खोला 14 साल की परी की हत्या का राज |
    भ्रष्टाचार का मलबा और छात्रों की मजबूरी... सत्य निकेतन हादसे के बाद ऑपरेशन 'हॉस्टल डेथ' में बड़ा खुलासा
    Advertisement