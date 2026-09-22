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IND vs JPN T20I: जापान ने छुड़ाए पसीने तो श्रेयस अय्यर ने बताई वजह, बोले- बहुत मुश्किल विकेट था

जापान के खिलाफ सिर्फ 2 रन से मिली जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच को बेहद मुश्किल बताया. बारिश के कारण 5-5 ओवर के मुकाबले में भारत 32/4 ही बना सका. अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर लौटे, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन भी नहीं चल सके. अय्यर ने 12 गेंदों पर 16 रन बनाए.

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आखिरी गेंद तक अटका मैच, जीत के बाद अय्यर बोले- 'सिंगल-डबल लेना भी आसान नहीं था (Photo: Screengrab)
आखिरी गेंद तक अटका मैच, जीत के बाद अय्यर बोले- 'सिंगल-डबल लेना भी आसान नहीं था (Photo: Screengrab)

जापान के खिलाफ आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में भारत ने भले ही 2 रन से जीत हासिल कर ली, लेकिन टीम की बल्लेबाजी ने काफी चिंता बढ़ाई. 5 ओवर के इस मुकाबले में भारत सिर्फ 32/4 रन बना सका. मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसकी वजह बताई और पिच को बल्लेबाजी के लिए बेहद मुश्किल करार दिया.

बारिश के कारण मुकाबला 5-5 ओवर का कर दिया गया था. अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल रहा. शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए. संजू सैमसन 10 रन और ईशान किशन सिर्फ 3 रन बना सके. अय्यर ने 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर भारत को 32 रन तक पहुंचाया. मैच के बाद अय्यर ने कहा कि पिच पर गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी और बल्लेबाजों के लिए शॉट लगाना आसान नहीं था.

उन्होंने कहा- ईमानदारी से कहूं तो यह बल्लेबाजी के लिए बहुत मुश्किल विकेट था. गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी. हमने देखा कि जो ओपनर लगातार रन बनाने के आदी हैं, वे भी स्पिन की रफ्तार को समझ नहीं पा रहे थे. 

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अय्यर ने बताया कि क्रीज पर आने के बाद उनका प्लान ज्यादा से ज्यादा सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने का था. उन्होंने साथ आने वाले बल्लेबाजों से भी बात की, लेकिन रन बनाना आसान नहीं था.

यह भी पढ़ें: India vs Japan: वाइड दी... फिर वापस ले ली! जापान के खिलाफ आखिरी ओवर में अंपायरिंग पर उठे सवाल

उन्होंने कहा- मैंने तय किया कि मुझे सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी है. मैंने दूसरे बल्लेबाजों से भी बात की, लेकिन यह करना भी मुश्किल था. इसलिए मैंने गेंद के हिसाब से खेलने और उसी के मुताबिक प्लान बनाने का फैसला किया. 

स्पिन के आगे तेज गेंदबाजों को नहीं उतारा
पिच पर स्पिनरों को मिल रही मदद को देखते हुए अय्यर ने अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर  से गेंदबाजी नहीं कराई. रव‍ि ब‍िश्नोई ने अपने एक ओवर में 10 रन दिए, जबकि वॉश‍िंगटन सुंदर ने 2 विकेट झटके. ईशान किशन ने भी डीप से सीधे थ्रो पर रन आउट किया.

लेकिन भारत के लिए सबसे अहम योगदान अक्षर पटेल का रहा. उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और आखिरी ओवर भी डाला. जापान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, लेकिन अक्षर ने बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और भारत 2 रन से मुकाबला जीत गया.
 

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