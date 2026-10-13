जिस दर्द को शिवा छिपाता रहा, अब उसी की कहानी बता रही है मां, पूरा इंटरव्यू देखें

लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर 9 अक्टूबर को हुई कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में अब उनकी मां रंजना शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आजतक से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि शिवा के शरीर पर सिगरेट से जलाने और प्रताड़ना के निशान थे. उनका कहना है कि शिवा रोज डायरी लिखता था और उसमें पिछले चार से पांच महीनों में उसके साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है. रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि श्रद्धा दुबे उनके बेटे को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप करने और श्रद्धा समेत अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. हालांकि, ये आरोप हैं और मामले की जांच पुलिस कर रही है.

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इसके अलावा रंजना शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर को रात करीब 8 बजकर 40 मिनट पर श्रद्धा दुबे की बहन का फोन आया था. उन्हें बताया गया कि शिवा बालकनी से गिर गया है और उसे कुछ चोटें आई हैं. फोन करने वाली ने कहा कि शिवा को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है. रंजना के मुताबिक, जब वह अस्पताल पहुंचीं तो वहां शिवा भर्ती नहीं था. इसके बाद उन्होंने दोबारा फोन किया. तब उन्हें ड्राइवर का नंबर दिया गया और बताया गया कि शिवा को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है. वहां पहुंचने पर उन्हें दानिश नाम का ड्राइवर मिला. रंजना का दावा है कि ड्राइवर उन्हें देखते ही यह कहकर वहां से चला गया कि वह सिर्फ ड्राइवर है. इसके बाद परिवार ने शिवा को अस्पताल में भर्ती कराया. रंजना के मुताबिक, बेटे की मौत के बाद उनके सामने कई ऐसे सवाल खड़े हुए, जिनके जवाब वह पुलिस से चाहती हैं.

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'मैंने श्रद्धा से कहा था, प्यार है तो शादी कर लो'

रंजना शर्मा ने बताया कि श्रद्धा दुबे को वह बहुत अच्छी तरह नहीं जानती थीं. वह कभी उनके घर नहीं आई थी. घटना से करीब 15 से 20 दिन पहले शिवा ने हनुमान मंदिर में उनकी मुलाकात श्रद्धा से कराई थी. रंजना के अनुसार, उस मुलाकात में उन्होंने श्रद्धा से कहा था कि अगर वह शिवा से प्यार करती है तो उससे शादी कर ले और अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दे. इस पर श्रद्धा ने कथित तौर पर कहा कि वह अपने माता-पिता को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहती. रंजना ने बताया कि उन्होंने श्रद्धा से कहा था कि जब शिवा के माता-पिता इस रिश्ते के बारे में जानते हैं तो उसे भी अपने माता-पिता को बताना चाहिए. श्रद्धा ने उस समय अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था और कहा था कि वह बाद में इस बारे में बात करेगी. रंजना का आरोप है कि इसके बाद शिवा के प्रति श्रद्धा का व्यवहार और कठोर हो गया था.

शिवा के साथ कथित प्रताड़ना के बारे में बात करते हुए रंजना शर्मा ने दावा किया कि उसके शरीर पर अक्सर चोट के निशान दिखाई देते थे. जब वह बेटे से इस बारे में पूछती थीं तो वह चोट लगने या गिरने की बात कहकर टाल देता था. रंजना ने आरोप लगाया कि श्रद्धा शिवा को नियंत्रित करना चाहती थी और उसे धमकाने के लिए डराने वाले तरीकों का इस्तेमाल करती थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवा के शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे. उनके मुताबिक, शिवा की मौत के बाद शरीर पर कई निशान दिखाई दिए. उन्होंने पोस्टमार्टम में भी पहले से लगी चोटों का जिक्र होने की बात कही. हालांकि, इन आरोपों और चोटों की परिस्थितियों की पुष्टि जांच और संबंधित मेडिकल दस्तावेजों से ही हो सकेगी.

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रंजना शर्मा ने बताया कि शिवा रोज अपनी डायरी लिखता था. इसमें वह अपने रोजमर्रा के जीवन और उसके साथ होने वाली घटनाओं का जिक्र करता था. मां का दावा है कि डायरी में पिछले चार से पांच महीनों के दौरान हुई कथित प्रताड़ना की बातें दर्ज हैं. रंजना के मुताबिक, शिवा ने अपनी परेशानी और रिश्ते में चल रहे तनाव के बारे में भी डायरी में लिखा था. वह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था. मां का दावा है कि शिवा ने कभी-कभी श्रद्धा से केवल दोस्त बनकर रहने की बात भी कही थी, लेकिन वह इस रिश्ते से अलग होना चाहता था या नहीं, इस पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है. रंजना ने बताया कि उन्होंने शिवा से जुड़ी डायरी और अन्य सबूत पुलिस को सौंपे हैं. उनका कहना है कि इन दस्तावेजों की जांच से मामले की कई अहम बातें सामने आ सकती हैं.

पहाड़ों में रेस्टोरेंट और कपड़ों का शोरूम खोलना चाहती थी श्रद्धा

रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे की कारोबारी योजनाओं को लेकर भी आरोप लगाए. उनके मुताबिक, मंदिर में मुलाकात के दौरान श्रद्धा ने बताया था कि वह शिवा के साथ पहाड़ों में रेस्टोरेंट और कपड़ों का शोरूम खोलना चाहती है. रंजना ने कहा कि उन्होंने इस विचार पर आपत्ति नहीं जताई थी और दोनों को मिलकर कारोबार करने की बात कही थी. हालांकि, उनके दावे के अनुसार, शिवा की पहाड़ों में कारोबार करने में खास रुचि नहीं थी. रंजना का आरोप है कि इसी बात को लेकर श्रद्धा उस पर दबाव बनाने लगी थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवा पर पैसे को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. रंजना को आशंका है कि इस मामले में श्रद्धा के अलावा कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें तीन से चार लोगों की भूमिका होने का संदेह है. इनमें से कुछ नाम पुलिस को दिए गए हैं, जबकि अन्य के नाम अज्ञात के तौर पर शिकायत में शामिल किए गए हैं.

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रंजना शर्मा ने आजतक से बातचीत में श्रद्धा दुबे की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा है और उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि वह मामले का संज्ञान लें और परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें. रंजना का आरोप है कि उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया, उसे धमकाया गया और उसके साथ पैसों को लेकर दबाव बनाया गया. शिवा की मां ने यह भी दावा किया कि श्रद्धा बड़े नेताओं के नाम लेकर उनके बेटे को ब्लैकमेल करती थी और उसे जेल भिजवाने की धमकी देती थी. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है.

9 अक्टूबर को चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी शिवा की मौत

बता दें कि 9 अक्टूबर को लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. उनकी मां रंजना शर्मा ने आरोप लगाया है कि श्रद्धा दुबे ने ही उन्हें धक्का देकर उनकी हत्या की. इस मामले में श्रद्धा दुबे समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अब परिवार की ओर से डायरी, शरीर पर कथित चोटों, पैसों के दबाव और अन्य लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. दूसरी ओर, पुलिस मामले से जुड़े लोगों और परिस्थितियों की जांच कर रही है. शिवा की मौत कैसे हुई, क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी और मां की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका पता जांच के बाद ही चलेगा.



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