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नेपाल में बाढ़ से तबाही! पत्नी संग फंसा एक्टर, कैसे लौटेगा घर? बनाया प्लान

नेपाल की भीषण बाढ़ में बंगाली एक्टर खरज मुखर्जी और उनकी पत्नी प्रतिभा फंस गए हैं. दोनों सुरक्षित हैं और सड़क के रास्ते गोरखपुर होकर कोलकाता लौटने की तैयारी में हैं.

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नेपाल की बाढ़ में फंसे एक्टर खरज (Photo: ITGD)
नेपाल की बाढ़ में फंसे एक्टर खरज (Photo: ITGD)

नेपाल में आई तबाही वाली फ्लैश फ्लड ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है. इसी बीच बंगाली फिल्मों के मशहूर एक्टर खरज मुखर्जी और उनकी पत्नी प्रतिभा भी नेपाल में फंस गए हैं. परिवार ने गुरुवार को बताया कि दोनों सुरक्षित हैं और जल्द से जल्द भारत लौटने की कोशिश कर रहे हैं.

खरज मुखर्जी को कहानी और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है. वह 20 अगस्त को एक बांग्लादेशी फिल्म की शूटिंग के लिए उसकी प्रोडक्शन टीम के साथ नेपाल पहुंचे थे. इस सफर में उनके परिवार और कुछ दोस्त भी उनके साथ थे.

हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन परिवार के मुताबिक खरज मुखर्जी ने फोन पर बात करके भरोसा दिलाया है कि वह और उनके साथ मौजूद लोग सुरक्षित हैं. इसी ग्रुप में अभिनेता रजताभ दत्ता भी शामिल हैं. वह भी नेपाल में फंसे हुए हैं, लेकिन परिवार ने बताया कि वह भी सुरक्षित हैं.

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फ्लाइट से दिक्कत, बनाया ये प्लान

बाढ़ और बिगड़े हालात के चलते यह पूरा ग्रुप काठमांडू से वापस उड़ान नहीं भर सका. अब भारत लौटने के लिए नया रास्ता चुना गया है. प्लान के मुताबिक, सभी लोग सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां से फ्लाइट पकड़कर कोलकाता जाने की कोशिश करेंगे.

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यानी शूटिंग के लिए नेपाल गया यह फिल्मी ग्रुप अब पहले सड़क के रास्ते नेपाल से भारत आएगा और फिर हवाई सफर के जरिए कोलकाता पहुंचेगा.

बंगाली से लेकर बॉलीवुड तक खूब किया काम

खरज मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने द नेमसेक, एक्सीडेंट, मुक्तोधारा और जातिश्वर जैसी फिल्मों में काम किया है. हिंदी सिनेमा में भी उनका अच्छा-खासा काम रहा है. उनके क्रेडिट में युवा, परिणीता, लागा चुनरी में दाग और लफंगे परिंदे जैसी फिल्में शामिल हैं.

नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही

नेपाल में आई इस भीषण फ्लैश फ्लड के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं. इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है. वहीं, हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इनमें करीब 300 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं. अधिकारियों के सामने लापता लोगों को जल्द से जल्द तलाशने की बड़ी चुनौती है. इसे हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे भयावह आपदाओं में से एक बताया जा रहा है.

बंगाल सीएम ने जताया दुख

फ्लैश फ्लड में हुई मौतों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी गहरा दुख जताया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोगों की जान जाने की खबर से वह बेहद दुखी हैं और जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को खोया है, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं. उन्होंने नेपाल और आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना भी की.

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अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार नेपाल के हालात पर करीबी नजर रख रही है. साथ ही, काठमांडू में मौजूद भारतीय दूतावास और नेपाली अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय किया जा रहा है, ताकि पश्चिम बंगाल से नेपाल गए पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, कामगारों और कारोबारियों की मदद की जा सके.

फिलहाल खरज मुखर्जी, उनकी पत्नी प्रतिभा और उनके साथ मौजूद बाकी लोगों की नजर एक ही मंजिल पर है- किसी तरह सुरक्षित नेपाल से निकलकर घर, यानी कोलकाता पहुंचना.

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