बचपन में जो बैट थामा, 49 साल बाद भी है सचिन के पास, फोटो वायरल

क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी की एक बेहद खास चीज फैंस के साथ शेयर की है. सचिन ने अपने बचपन की तस्वीर और आज की तस्वीर को साथ शेयर किया, जिसमें उनके हाथ में वही पहला क्रिकेट बैट नजर आ रहा है, जिसे उन्होंने करीब 49 साल से संभालकर रखा है. बचपन में हाथ में आया यह छोटा सा बल्ला आज भी उनके पास है, जब वह क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में शुमार होते हैं.

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49 साल बाद भी वही बल्ला

सचिन ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वह बचपन में अपने पहले क्रिकेट बैट के साथ नजर आ रहे हैं. दूसरी तस्वीर में 53 साल के सचिन उसी बल्ले को हाथ में लेकर लगभग वही पोज देते दिख रहे हैं. दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन से शुरू हुआ उनका क्रिकेट का सफर उन्हें कहां तक ले गया.

सचिन ने तस्वीर के साथ लिखा, 'पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है!' उनके इस पोस्ट ने फैंस को उनके बचपन के दिनों की याद दिला दी.

एक बल्ला, बचपन से क्रिकेट के भगवान तक का सफर

जिस उम्र में सचिन के हाथ में यह बल्ला था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल होगा. उन्होंने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और इसके बाद रिकॉर्ड्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जिसने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान दिलाई.

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सचिन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक और 34,357 रन हैं. वह 2011 में भारत की वर्ल्ड कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे.

Pehle bat ki baat hai, 49 saal baad bhi mere saath hai!❤️ https://t.co/kuRzxTfOoF — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2026

15 नवंबर का दिन भी है खास

सचिन का यह पोस्ट इसलिए भी खास है क्योंकि 15 नवंबर 1989 को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उस समय उनकी उम्र महज 16 साल और 205 दिन थी. यानी सचिन के इस पोस्ट में एक तरफ उनका पहला बल्ला है, तो दूसरी तरफ उसी क्रिकेट सफर की शुरुआत की 37वीं सालगिरह भी.

'बेबी बॉय से गॉड ऑफ क्रिकेट'

सचिन की इन तस्वीरों पर फैंस भी भावुक नजर आए. एक यूजर ने दोनों तस्वीरों के फर्क को सिर्फ तीन शब्दों में बयां किया- 'बेबी बॉय टू गॉड ऑफ क्रिकेट.' वहीं कई फैंस ने करीब पांच दशक तक उस बल्ले को संभालकर रखने को सचिन के क्रिकेट के प्रति प्यार और उनके बचपन से जुड़े रिश्ते की निशानी बताया.

नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने भी सचिन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है और जब बात क्रिकेट की हो तो सचिन हमेशा उनके लिए 'गॉड ऑफ क्रिकेट' रहेंगे.

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सचिन की ये तस्वीरें सिर्फ एक पुराने बल्ले की कहानी नहीं हैं. ये उस बच्चे की कहानी हैं, जिसने कभी हाथ में बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने का सपना देखा था और आगे चलकर उसी खेल का सबसे बड़ा नाम बन गया. करीब पांच दशक बाद भी वह पहला बल्ला उनके पास है, जो उनके बचपन और क्रिकेट की उस पहली मोहब्बत से उनका रिश्ता आज भी जोड़े हुए है.

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