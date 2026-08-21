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संभल: मंदिर की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, दूसरे समुदाय ने किया था कब्जा

संभल के सिरसी कस्बे में मंदिर की जमीन पर दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर 72 वर्ग मीटर क्षेत्र में निजी स्ट्रक्चर बनाया गया था. प्रशासन ने धारा 67 के तहत बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है.

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संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन. (Photo- ITG)
संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन. (Photo- ITG)

संभल में मंदिर की जमीन पर बने निजी स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करने जा रहा है. हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के सिरसी कस्बे में 72 वर्ग मीटर जगह पर दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था. अब प्रशासन धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अवैध ढांचे को ध्वस्त करेगा.

अधिकारियों ने बताया कि हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के सिरसी कस्बे में एक मंदिर की जमीन पर बने निजी स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी है. जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने इस मामले में धारा 67 के तहत ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तय की है. एसडीएम विकास चंद्र, तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहकर अवैध ढांचे को हटवाने की कार्रवाई को अंजाम देंगे.

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