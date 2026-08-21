scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

RBI के सेंट्रल बोर्ड में आनंद महिंद्रा और पूर्व ISRO चीफ एस सोमनाथ, 4 साल के लिए डायरेक्टर बनाए गए

भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा को एक बार फिर 4 साल के लिए पार्ट टाइम नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है. वहीं, इसरो के पूर्व चीफ एस सोमनाथ पहली बार इस बोर्ड का हिस्सा बने हैं. दोनों नियुक्तियां 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हैं. सोमनाथ का कार्यकाल 4 साल या अगले आदेश तक रहेगा. इन नियुक्तियों के बाद RBI के सेंट्रल बोर्ड में कुल 11 सदस्य हो गए हैं, जिनमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं.

Advertisement
X
इसरो के पूर्व प्रमुख एस. सोमनाथ और उद्योगपति आनंद महिंद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल हुए. (File Photo)
इसरो के पूर्व प्रमुख एस. सोमनाथ और उद्योगपति आनंद महिंद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल हुए. (File Photo)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड में दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा को एक बार फिर 4 साल के लिए बोर्ड में अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है. वहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ को भी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में इसी पद पर नियुक्त किया गया है. रिजर्व बैंक ने इन नियुक्तियों की जानकारी दी है. दोनों नियुक्तियां 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हैं.

आरबीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने एस सोमनाथ श्रीधरा पनिक्कर को सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति 20 अगस्त 2026 से 4 साल के लिए या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. दोनों में से जो पहले हो, उसी के आधार पर कार्यकाल तय होगा. RBI के सेंट्रल बोर्ड में उनकी नियुक्ति से वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र के अनुभव वाला एक नया चेहरा बोर्ड में शामिल हुआ है.

आनंद महिंद्रा की फिर से नियुक्ति

सम्बंधित ख़बरें

666 Day's Special FD Benefits
Rule Change: 1 अक्‍टूबर से लागू होंगे FD के नए नियम... डेली अपडेट, समान दरें और बहुत कुछ
LIC Stake In HDFC Bank
LIC खरीदेगी HDFC बैंक में बड़ी हिस्सेदारी, RBI ने दे दी मंजूरी
credit card user charged
CC पेनल्टी पर बवाल, 46 पैसे के चक्कर में लगा 2600% फाइन
Credit Card Trap
सिर्फ 46 पैसे कम, नहीं भर पाया क्रेडिट कार्ड बिल, 2600% लेट फीस
PNB Account Closure Warning
PNB ने दी चेतावनी, आपका भी है खाता... तो हो जाएं सावधान

RBI ने एक अलग बयान में आनंद महिंद्रा की दोबारा नियुक्ति की जानकारी दी. सेंट्रल बैंक के मुताबिक महिंद्रा का नया कार्यकाल 4 साल का होगा और यह 20 अगस्त 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इन दो नियुक्तियों के बाद RBI के सेंट्रल बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं. इनमें RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू और रोहित जैन शामिल हैं. गैर-आधिकारिक निदेशकों में आनंद महिंद्रा, एस सोमनाथ, रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, अनुराधा ठाकुर और पूर्व सचिव संजय लोहिया शामिल हैं.

Advertisement

बोर्ड के अन्य सदस्यों की पृष्ठभूमि

रेवती अय्यर पूर्व डिप्टी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट अकाउंट्स रह चुकी हैं. प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) के डायरेक्टर जनरल हैं. RBI की मौजूदा सूची में अनुराधा ठाकुर और पूर्व सचिव संजय लोहिया भी केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के तौर पर शामिल हैं.

RBI सेंट्रल बोर्ड का काम क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत सेंट्रल बोर्ड RBI के कामकाज के संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है. इसमें आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों तरह के निदेशक होते हैं. आधिकारिक निदेशकों में RBI गवर्नर और अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार अलग-अलग क्षेत्रों से गैर-आधिकारिक निदेशकों और सरकारी अधिकारियों को नामित करती है. सामान्य तौर पर गैर-आधिकारिक निदेशकों का कार्यकाल 4 साल का होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कितना वजन होने पर पड़ सकती है सर्जरी की जरूरत? AIIMS के डॉक्टर ने बताया कितना BMI है 'आउट ऑफ कंट्रोल' |
    RBI के सेंट्रल बोर्ड में आनंद महिंद्रा और पूर्व ISRO चीफ एस सोमनाथ, 4 साल के लिए डायरेक्टर बनाए गए |
    Rasedar Aloo Recipe: फीके उबले आलू छोड़िए, सावन के आखिरी सोमवार पर बनाएं व्रत वाले रसेदार आलू, कुट्टू की रोटी संग लगेंगे टेस्टी |
    'चोर भाइयों... चोरी मत करो, सीधे कैश ले जाओ', शामली में क्यों किसानों ने की ये अनोखी अपील? |
    बच्ची ने मजे-मजे में निगला 50GM सोने का बिस्किट, डॉक्टर्स ने ऐसे निकाला! |
    CGL के बाद JPSC परीक्षा कैंसिल करने पर भी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, झारखंड में नया ट्विस्ट |
    AI ने बना दिए 20-30 साल के अरबपति! कोई खरीद रहा ₹600 करोड़ का घर, बदल गई जिंदगी |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण, 6 राशियां अभी से हो जाएं सावधान |
    मुंबई में मराठी न आने पर 1268 टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस, सितंबर 2026 तक सीखनी होगी मराठी |
    22 साल का दाग मिटा, कोर्ट ने दी क्लीन चिट... पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन ने सुनाई दर्द की कहानी
    Advertisement