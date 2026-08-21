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'भौंकते रहो', सीता बनने पर मिली नफरत, 'कच्चा बादाम गर्ल' को नहीं पड़ा फर्क, हेटर्स को दिखाया टशन

अंजलि अरोड़ा फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा में माता सीता की भूमिका निभाती नजर आएंगी. टीजर रिलीज होते ही उनकी कास्टिंग पर इंटरनेट पर भारी ट्रोलिंग हुई. इस पर उन्होंने रिएक्ट किया है.

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अंजलि अरोड़ा का पहला रिएक्शन (Photo: Instagram @anjimaxuofficially)
अंजलि अरोड़ा का पहला रिएक्शन (Photo: Instagram @anjimaxuofficially)

'कच्चा बादाम गर्ल' के नाम से फेमस अंजलि अरोड़ा को जल्द मूवी 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में देखा जाएगा. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है. इसमें वो माता सीता के रोल में नजर आईं. उनकी कास्टिंग ने इंटरनेट पर जैसे ट्रोल्स की बाढ़ ला दी हो. एक्ट्रेस को सीता के रोल में देख लोगों का गुस्सा फूटा है. लेकिन इन आलोचनाओं से अंजलि बेफिक्र हैं. वो चिल कर रही हैं.

हेटर्स को अंजलि का जवाब 
ट्रोलिंग पर अंजलि का पहला रिएक्शन आया है. एक्ट्रेस ने इंस्टा पर नया वीडियो पोस्ट किया है. इसमें वो लंदन की सड़कों पर चिल करती हुई दिख रही हैं. वो टशन में ग्लैमरस ड्रेस पहने हुए वॉक कर रही हैं. कैमरा को देखकर पोज दे रही हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा- लोगों को भौंकने दो. मैं आगे बढ़ती रहूंगी.

एक्ट्रेस की इस पोस्ट से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रोल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो खुद पर और अपने काम पर फोकस कर रही हैं. फैंस ने अंजलि को सपोर्ट किया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anjali Arora (@anjimaxuofficially)

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नीम करोली बाबा का लिया आशीर्वाद

एक्ट्रेस ने गुरुवार को कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं. इनमें वो नीम करोली बाबा के दर पर उनका आशीर्वाद लेती दिखी थीं. कैंची धाम से अंजलि ने अपनी तस्वीरें शेयर कीं. कैप्शन में लिखा- आज कैंची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद लिया. बाबा की कृपा सदैव बनी रहे. जय श्री राम.

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अंजलि फिल्म के टीजर लॉन्च और लोगों की ट्रोलिंग के बाद नीम करोली बाबा के दर पर उनका आशीर्वाद और पॉजिटिविटी लेने पहुंचीं. उनकी लेटेस्ट पोस्ट देखकर लगता है अंजलि को हेटर्स से लड़ने की शक्ति मिल गई है. बाबा के दर्शन कर उन्होंने लोगों को जवाब दिया और कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता.

एक्ट्रेस की फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे अभिषेक सिंह ने डायरेक्ट किया है. ये मूवी अंजलि के करियर का बड़ा प्रोजेक्ट होगी. हालांकि टीजर देखने के बाद लोगों की उम्मीद टूट चुकी है. उन्होंने टीजर में कलाकारों की कास्टिंग, वीएफएक्स और एक्टिंग पर सवाल उठाए हैं. लोग इसे आदिपुरुष से भी घटिया करार दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है आखिर क्यों ये फिल्म बनी है.

देखना होगा इतनी निगेटिविटी के बीच फिल्म कैसा परफॉर्म करती है. 

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