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41 मुकदमे, 2 NDPS केस... अब नशा तस्कर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक्शन, मकान और जमीन जब्त

हनुमानगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां नशा तस्करी से जुड़े आरोपी इरफान पर कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये कीमत के मकान और जमीन को कुर्क किया गया है. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. नशा तस्करी से कमाई गई संपत्तियों को सीज किया जा रहा है.

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आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 41 केस. (Photo: Representational)
आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 41 केस. (Photo: Representational)

नशे का धंधा... पुलिस की FIR... और फिर जमीन-मकान. लेकिन अब कहानी यहां बदल गई है. राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक कथित नशा तस्कर के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है कि करीब 1 करोड़ रुपये की जमीन और मकान कार्रवाई की जद में आ गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ कुल 41 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें 2 मामले NDPS एक्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं. आरोपी है- इरफान उर्फ पान... पुलिस का कहना है कि उसकी संपत्तियों को चिह्नित करने के बाद नियमानुसार फ्रीज और कुर्की की कार्रवाई की गई है.

पुलिस का मैसेज है- नशे के धंधे से कमाया पैसा अगर जमीन और मकान में लगाया है, तो पुलिस वहां भी पहुंचेगी. मामला हनुमानगढ़ का है. पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के नेतृत्व में जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान पुलिस की नजर इरफान उर्फ पान पर गई. पुलिस के मुताबिक, इरफान पुत्र काले खान, लखुवाली का रहने वाला है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में 41 केस दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: नशे का सामान बेचकर करोड़पति बन गए, अब कुर्क हो गई प्रॉपर्टी... श्रीनगर में ड्रग्स तस्करों पर बड़ा एक्शन

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इनमें दो केस NDPS एक्ट से जुड़े हुए हैं. यानी पुलिस की फाइल में आरोपी का नाम पहले से कई मामलों के साथ जुड़ा हुआ है. इस बार पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों को चिह्नित किया. इसके बाद करीब 1 करोड़ रुपये कीमत के मकान और जमीन पर कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, संपत्ति को फ्रीज करने के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है.

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नशे से कमाया गया पैसा अक्सर जमीन, मकान, गाड़ी या दूसरे सामान में लगाया जाता है. पुलिस अब इसी आर्थिक नेटवर्क पर चोट करने की कोशिश कर रही है. हनुमानगढ़ पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है. जहां नियमों के तहत कार्रवाई बनती है, वहां संपत्ति फ्रीज और कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.

इस तरह की कार्रवाई में पुलिस के सामने सबसे बड़ा काम संपत्ति की पहचान करना होता है. किसके नाम जमीन है? मकान कहां है? कितनी कीमत है? उसका आरोपी से क्या संबंध है? हनुमानगढ़ पुलिस ने इरफान की संपत्ति को चिह्नित करने के बाद नियमानुसार फ्रीज और कुर्की की कार्रवाई की है. हनुमानगढ़ पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. अगर जांच में संपत्ति और अवैध कमाई के बीच कनेक्शन सामने आता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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