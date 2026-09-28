मेरठ में चंद्रशेखर आजाद के करीबी शान मोहम्मद पर तगड़ा एक्शन, गुंडा एक्ट में 3 महीने के लिए किया गया जिला बदर

Uttar Pradesh News: मेरठ के किठौर थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए छात्र नेता शान मोहम्मद के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत तीन महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है. अपर जिलाधिकारी प्रशासन मेरठ के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने किठौर कस्बे के मोहल्ला मौसम खानी पहुंचकर उनके मकान पर नोटिस चस्पा किया और ढोल बजवाकर मुनादी कराई. दर्ज मामलों के आधार पर की गई इस कार्रवाई के बाद शान मोहम्मद को तीन माह तक जिले की सीमा से पूरी तरह बाहर रहना होगा.

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मकान पर चस्पा हुआ नोटिस, ढोल बजाकर हुई मुनादी

अपर जिलाधिकारी प्रशासन के आदेश पर रविवार को किठौर थाना पुलिस एक्शन में आई. पुलिस टीम ने किठौर कस्बे के मोहल्ला मौसम खानी स्थित शान मोहम्मद के आवास पर जाकर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया. इसके साथ ही आसपास के इलाके में मुनादी कराकर लोगों को इस आदेश की जानकारी दी गई.

छात्र राजनीति में सक्रिय और चंद्रशेखर आजाद का करीबी

शान मोहम्मद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्र मुद्दों को लेकर सक्रिय रहा है. वह आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का करीबी माना जाता है. इसके अलावा, शान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के प्रभारी के रूप में भी छात्र राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं.

आपराधिक मामलों को आधार बनाकर हुई कार्रवाई

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पुलिस के अनुसार, शान मोहम्मद के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं. लगातार सामने आ रही आपराधिक गतिविधियों को आधार बनाते हुए प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत यह कड़ा फैसला लिया है. अब उसे तीन महीने तक मेरठ जिले की सीमा से बाहर ही गुजारने होंगे.

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