एक नहीं है लाइम और लेमन... क्या आप जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है?

बाजार में हमें कई बार बड़े- बड़े पीले और रस से भरे नींबू मिल जाते हैं. वहीं कई बार छोटे- छोटे हरे नींबू ही दिखाई देते हैं. दरअसल, दोनों ही फल अलग- अलग हैं. दोनों नींबू नहीं है. चलिए जानते हैं कि आखिर नींबू और लाइम में क्या अंतर होता है?

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लाइम और नींबू दोनों के ही कई प्रकार हैं. बाजार में अलग- अलग आकार और क्वालिटी के लाइम और नींबू मिलते हैं. इन्हें अक्सर हम एक ही समझते हैं. सामान्य तौर पर लाइम और नींबू दोनों को हम एक ही समझ लेते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं दोनों फल कितने तरह के होते हैं, ये कहां से आए और किस- किस रूप में बाजार में उपलब्ध हैं.

लाइम क्या होता?

लाइम हरे, सख्त और स्वाद में काफी ज्यादा खट्टा होता है. लाइम फैमिली यानी रुटेसी परिवार में पेड़ों और झाड़ियों की कई प्रजातियां और संकर किस्में पाई जाती हैं. दुकानों में मिलने वाले सबसे आम फलों में से एक है फारसी लाइम, जो एक सख्त, हल्के हरे रंग का फल होता है और सामान्य नींबू से थोड़ा छोटा होता है. की लाइम, जिसे मैक्सिकन लाइम भी कहा जाता है और काफिर लाइम भी पॉपुलर हैं. इनके रस का इस्तेमाल अक्सर फ्लेवर ड्रिंक्स, तरह- तरह के फूड और मिठाइयों को स्वाद देने के लिए किया जाता है.

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वहीं एक जंगली लाइम भी होता है. इसकी उत्पत्ति संभवतः इंडोनेशिया में हुई थी. इसे व्यापारी नींबू के साथ भारत से लगभग 1000 ईस्वी में भूमध्य सागर और अफ्रीका लेकर गए थे. संभवतः 12वीं और 13वीं शताब्दी में लौटने वाले क्रूसेडरों ने इसे भूमध्य सागर और यूरोप के अन्य भागों में फैलाया. तब से इनका इस्तेमाल विटामिन सी के सोर्स के रूप में किया जाता रहा है, विशेष रूप से लंबी समुद्री यात्राओं पर स्कर्वी से बचाव के लिए होता है.

नींबू क्या होते हैं?

नींबू अंडाकार होते हैं और उनकी त्वचा पर ऑयल ग्लैंड साफ देखे जा सकते हैं. नींबू आमतौर पर लाइम से बड़े लेकिन मीठे संतरे से छोटे होते हैं.नींबू की भी कई प्रजातियां होती हैं जो छोटे पेड़ों या झाड़ियों पर उगती हैं. इनका स्वाद आमतौर पर खट्टा या कसैला होता है. नींबू की त्वचा नींबू की तुलना में अधिक पीली होती है.

नींबू का इस्तेमाल अक्सर मांस, मछली या सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल नींबू पानी या पेस्ट्री और मिठाइयों को स्वाद देने के लिए भी किया जाता है. करीब- करीब लाइम और नींबू का इस्तेमाल एक ही तरह से होता है.

लगभग 1100 ई. में नींबू को स्पेन और उत्तरी अफ्रीका लाया गया था. लाइम के साथ-साथ इन्हें क्रूसेडर यूरोप भी ले गए थे. नींबू के पेड़ सदाबहार होते हैं और लाइम की तुलना में अधिक मध्यम तापमान में अच्छी तरह पनपते हैं. नींबू ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं.

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नींबू और लाइम दोनों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है. नींबू और लाइम दोनों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इनका इस्तेमाल भी एक- दूसरे के विकल्प के तौर पर आराम से किया जाता है. अधिकतर लोग दोनों के बीच के अंतर से अनजान रहने पर इन्हें एक ही समझ लेते हैं.

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