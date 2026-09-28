केला और गोभी चोरी की ऐसी सजा… भीड़ ने शख्स को पेड़ में बांधकर बुरी तरह पीटा

बिहार के समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र में केला और गोभी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है. करुआ गांव में ग्रामीणों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को खेत से केला और गोभी काटकर ले जाते हुए पकड़ लिया. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसे सड़क किनारे एक पेड़ से रस्सी के सहारे बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी.

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जानकारी के मुताबिक करुआ गांव में पिछले कुछ दिनों से खेतों में लगी केला और गोभी की फसल चोरी हो रही थी. लगातार हो रही चोरी से परेशान किसान खेतों की निगरानी कर रहे थे. सोमवार अहले सुबह एक व्यक्ति कथित तौर पर एक खेत में पहुंचा और केला व गोभी काटकर टोकरी में रखने लगा. इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया.

इसके बाद देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने आरोपी को सड़क किनारे एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया. इसके बाद उससे लगातार हो रही सब्जी चोरी के बारे में पूछताछ की गई. ग्रामीणों का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने केला और गोभी चोरी कर बाजार में बेचने की बात स्वीकार की. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.

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डायल 112 ने भीड़ से छुड़ाया

पेड़ से बांधे गए व्यक्ति की पिटाई की जानकारी मिलने के बाद किसी ने डायल 112 पर फोन कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को भीड़ से मुक्त कराया. इसके बाद उसे चकमेहसी थाने ले जाया गया.

पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. साथ ही पिछले कुछ दिनों से खेतों से हो रही केला और गोभी की चोरी की घटनाओं को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की घटनाओं में उसकी क्या भूमिका थी. इस घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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