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सहवाग के शो में हिंसा, शहजाद पूनावाला संग हुई मारपीट! जमीन पर धकेला, कुर्ता पकड़कर घसीटा, फाड़े कपड़े, Video

रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 के पहले हफ्ते में सिवेत तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस और हाथापाई हुई. इस झगड़े में शहजाद के कपड़े फट गए और वह जमीन पर गिर पड़े.

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shehzad poonawalla (Photo: Screengrab)
shehzad poonawalla (Photo: Screengrab)

रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में बड़ा बवाल हो गया है. शो के पहले ही हफ्ते में सिवेत तोमर और शहजाद पूनावाला का झगड़ा हुआ है. दोनों के बीच का क्लैश साधारण नहीं है. बल्कि उनके बीच हाथापाई तक हुई. सिवेत ने एग्रेशन दिखाया, जिसकी वजह से शहजाद के कपड़े फटे, वो जमीन पर धड़ाम गिरे. जानें क्या है पूरा माजरा..

सिवेत-शहजाद में फाइट
सीजन के पहले अल्टीमेट रूलर बनने की डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक अल्टीमेट लंच रखा गया. अल्टीमेट रूलर सभी अहम फैसले लेगा, साथ ही पहले वीक में फॉल से बचेगा. सभी रूलर्स को किसी एक कमजोर रूलर का नाम बताना था. सिवेत ने स्वरा, प्रियंका ने सिवेत, शहजाद ने भी सिवेत का नाम लिया. शहजाद ने जब सिवेत का नाम लिया, तो उन्हें खटका. शहजाद के मुताबिक, सिवेत का एग्रेशन और गालीगलौच करने वाला नेचर उन्हें पसंद नहीं आया. ये पेंटहाउस की बेहतरी के लिए सही नहीं है. शहजाद इस बात से ब्लास्ट हो जाते हैं.

दोनों के बीच गहमागहमी होती है. शहजाद ने सिवेत को स्वरा से बात करने पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वो करण के दूत हैं. वो उनकी हर बात मानते हैं. सभी रूलर्स के फैसलों के बाद सिवेत अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से बाहर हुए. टास्क के बाद सिवेत-शहजाद के बीच लड़ाई हुई. 

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बहसबाजी के बीच गुस्से में सिवेत ने शहजाद की ओर चार्ज किया. उन्होंने एग्रेशन में शहजाद को पुश किया. जिससे वो जमीन पर नीचे गिर गए. सिवेत ने शहजाद को कुर्ता पकड़कर घसीटा, खींचतान में शहजाद के कपड़े भी फट जाते हैं. शहजाद ने मेकर्स से कहा कि वो इस शो में नहीं रहेंगे. ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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सिवेत को एग्रेशन दिखाने की सजा मिली. उन्हें पेंटहाउस से बाहर निकाल दिया गया है. सिवेत के एविक्शन के खिलाफ कई खिलाड़ी खड़े उठे. करण ने कहा कि अगर सिवेत शो से बाहर निकलेंगे तो शहजाद को भी उन्हें उकसाने के लिए बाहर होना चाहिए. देखना होगा सहवाग इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करेंगे.

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