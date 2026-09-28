Best places to visit in October: अक्टूबर में ट्रिप का बना रहे हैं प्लान? कोलकाता से कश्मीर तक ये 7 जगहें रहेंगी खास

Best places to Visit in October: अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान कई जगहों पर बारिश का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम भी सुहाना हो जाता है. आसमान साफ रहने की वजह से पहाड़ों और दूसरी खूबसूरत जगहों के नजारे भी शानदार दिखते हैं. वहीं, अक्टूबर में देशभर में कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिससे ट्रैवल का मजा और बढ़ जाता है.

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अगर आप भी अक्टूबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस महीने आपके पास कई शानदार ऑप्शन हैं. कहीं आप दुर्गा पूजा की रौनक देख सकते हैं तो कहीं झील, पहाड़, समुद्र और जंगलों का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं अक्टूबर में घूमने के लिए भारत की 7 खूबसूरत जगहों के बारे में.

कोलकाता

अक्टूबर में कोलकाता का माहौल देखने लायक होता है. इस दौरान शहर दुर्गा पूजा के रंग में रंग जाता है. जगह-जगह खूबसूरत पंडाल सजाए जाते हैं और रात के समय पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है. यहां आपको अलग-अलग थीम पर बने पंडाल देखने को मिलेंगे. इसके अलावा कोलकाता की स्ट्रीट फूड और बाजार भी ट्रिप का मजा बढ़ा देंगे.

राजस्थान

अक्टूबर में राजस्थान घूमने के लिए भी अच्छा समय है. इस दौरान गर्मी कम होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है. आप उदयपुर में झीलों और महलों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. लेक पिछोला में बोटिंग और सिटी पैलेस घूमना अच्छा अनुभव हो सकता है. वहीं, जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के साथ लोक संगीत और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आनंद भी लिया जा सकता है.

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कश्मीर

अक्टूबर में कश्मीर की खूबसूरती अलग ही नजर आती है. इस दौरान चिनार के पेड़ों की पत्तियां पीले और सुनहरे रंग में बदलने लगती हैं. ठंडी हवा और साफ आसमान के बीच पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. आप डल झील में शिकारा राइड कर सकते हैं और आसपास की घाटियों में घूमकर कुदरत के बदलते रंग देख सकते हैं.

केरल

बारिश के बाद अक्टूबर में केरल की हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है. अल्लेप्पी के बैकवॉटर, मुन्नार के चाय के बागान और हरे-भरे पहाड़ इस दौरान काफी आकर्षक लगते हैं. आप यहां हाउसबोट में ठहरने के साथ प्लांटेशन घूम सकते हैं. अगर आपको शांत और सुकून भरी जगहों पर घूमना पसंद है तो केरल अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

गोवा

अगर आप अक्टूबर में बीच पर घूमना चाहते हैं तो गोवा जा सकते हैं. मानसून के बाद यहां का मौसम और हरियाली काफी खूबसूरत नजर आती है. इस समय सर्दियों की तरह ज्यादा भीड़ भी नहीं होती. आप शांत समुद्र तटों पर समय बिता सकते हैं, स्कूटर से गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम के समय सनसेट का मजा ले सकते हैं.

आगरा

अक्टूबर में आगरा घूमने का भी अच्छा समय होता है. इस दौरान मौसम गर्मियों के मुकाबले ज्यादा आरामदायक रहता है, जिससे ताजमहल और आसपास की जगहों को आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है. ताजमहल के अलावा आप आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी घूम सकते हैं. अगर आप ऐतिहासिक जगहों को देखना पसंद करते हैं तो अक्टूबर में आगरा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

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नेशनल पार्क

अक्टूबर में मानसून के बाद कई नेशनल पार्क दोबारा पर्यटकों के लिए खुलने लगते हैं. मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क में इस दौरान जंगल काफी हरे-भरे नजर आते हैं. वहीं, राजस्थान का रणथंभौर भी वाइल्डलाइफ लवर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है. यहां जंगल सफारी के दौरान बाघ, हिरण और कई तरह के पक्षी देखने का मौका मिल सकता है.

अक्टूबर में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम, त्योहार और प्राकृतिक खूबसूरती का अलग-अलग अनुभव मिलता है. अगर आप इस महीने कहीं घूमने जा रहे हैं तो त्योहारों और वीकेंड के दौरान होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से कर लेना बेहतर रहेगा. वहीं, पहाड़ी इलाकों में शाम के समय ठंड हो सकती है, इसलिए हल्के गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें.

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