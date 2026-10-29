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पीलीभीत की सड़कों पर दौड़ने लगा जंगली हाथी, कब्रिस्तान की दीवार तोड़ी, डंडे-मोबाइल लेकर पीछे दौड़े लोग

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रात के वक्त एक जंगली हाथी घुस आया. हाथी कोतवाली रोड से हर नारायणपुरम कॉलोनी होते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया. उसने कब्रिस्तान की एक दीवार भी तोड़ दी. हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग डंडे व मोबाइल की रोशनी लेकर उसके पीछे चलने लगे.

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हाथी को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़. (Photo: ITG)
हाथी को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़. (Photo: ITG)

रात का वक्त था. लोग अपने काम से आ-जा रहे थे. तभी अचानक सड़क पर एक हाथी दिखाई दिया. पहले लोगों को शायद यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हाथी कस्बे की सड़कों से होता हुआ कॉलोनी में घुस गया, तो अफरा-तफरी मच गई. कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, तो कोई उसे देखने के लिए पीछे दौड़ पड़ा. कुछ लोग हाथों में डंडे और मोबाइल की रोशनी लेकर हाथी के पीछे चलने लगे.

यह मामला यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर कस्बे का है. यहां रात के वक्त एक जंगली हाथी रिहायशी इलाके में पहुंच गया. हाथी कभी सड़क पर दिखाई दिया, तो कभी कॉलोनी और कब्रिस्तान में घूमता नजर आया. उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हाथी को सुरक्षित तरीके से कस्बे से बाहर निकालना चुनौती बन गया.

रात में अचानक हाथी दिख गया. हाथी को सड़क पर देखकर आसपास के लोग भी जमा होने लगे. इसके बाद हाथी हर नारायणपुरम कॉलोनी की तरफ चला गया. रिहायशी इलाके में हाथी के घुसने से लोगों में डर फैल गया. कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, तो कुछ दूर से उसका वीडियो बनाने लगे. हाथी की खबर फैलते ही भीड़ बढ़ने लगी. लोग उसके पीछे-पीछे चलने लगे.

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कॉलोनी से कब्रिस्तान पहुंचा हाथी, दीवार भी तोड़ी

हाथी हर नारायणपुरम कॉलोनी से होते हुए पास के कब्रिस्तान में पहुंच गया. वहां उसने एक दीवार भी तोड़ दी. इसके बाद वह कब्रिस्तान के पीछे अंधेरे वाले हिस्से में चला गया. हाथी के कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद भी लोगों की भीड़ जमा रही. कुछ लोग मोबाइल की रोशनी से उसे देखने की कोशिश करते रहे. वहीं, कई लोग हाथों में डंडे लेकर उसके पीछे जाते दिखाई दिए.

यह भी पढ़ें: रिहायशी इलाके के करीब पहुंचे 16 जंगली हाथी... दहशत का माहौल, देखने के लिए जुटी भीड़, वन विभाग की माइकिंग शुरू

यही चिंता बढ़ाने वाली बात थी. जंगली हाथी जब लोगों से घिर जाता है या उसे खतरा महसूस होता है, तो वह अचानक आक्रामक हो सकता है. ऐसे में उसके करीब जाना या उसे भगाने की कोशिश करना लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है. पूरनपुर कोतवाली पास होने के कारण पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया. हाथी को कस्बे से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई थी.

यहां देखें वीडियो

करीब दो घंटे तक कस्बे में घूमता रहा हाथी

हाथी को कस्बे में आए करीब दो घंटे हो चुके थे. वह अलग-अलग सड़कों, गलियों और मोहल्लों में दिखाई दे रहा था. कुछ जगहों पर उसे बाजार की मुख्य सड़क पर भी घूमते देखा गया. स्थानीय निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि हाथी उनकी कॉलोनी में घुस आया था. इससे कॉलोनी में दहशत फैल गई. उनके मुताबिक, हाथी कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते की तरफ चला गया था. रात के समय रिहायशी इलाके में इतने बड़े जंगली जानवर का घूमना लोगों के लिए डर की वजह बन गया. एक तरफ लोग हाथी को देखने के लिए बाहर निकल रहे थे, तो दूसरी तरफ उसके अचानक किसी गली में आ जाने का खतरा भी था.

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हाथी दिखे तो क्या करना चाहिए?

ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि लोग हाथी से दूरी बनाए रखें. उसके पीछे दौड़ना, शोर मचाना, डंडे दिखाना या मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है. हाथी दिखने पर सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए और पुलिस या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए. उसे खुद भगाने या घेरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. भीड़ जितनी कम होगी, हाथी को सुरक्षित रास्ते से निकालने में उतनी मदद मिल सकती है.

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