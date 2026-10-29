चीन के 26 साल के युवक ने बनाया उड़ने वाला स्केटबोर्ड, पहाड़ों के ऊपर से उड़कर पार की यांग्त्जी नदी





कई बार असफल होने के बाद मिली सफलता

सोंग को यह सफलता आसानी से नहीं मिली. उन्हें अपने प्रयोगों के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बार-बार बोर्ड का परीक्षण किया और उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने पहले जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर उड़ने और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ने का अभ्यास किया. अक्टूबर 2026 में उन्होंने चीन के हुबेई प्रांत में अपने इस बोर्ड से उड़ान भरी. उनका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी. कुछ लोगों ने वीडियो देखकर इसे एआई से बनाया गया बताकर सवाल उठाए. इसके बाद सोंग ने पत्रकारों के सामने भी उड़ान का प्रदर्शन किया, ताकि लोग उनके बनाए बोर्ड को वास्तविक रूप में देख सकें.



लोगों को अपने सपनों पर भरोसा करने की सलाह देते हैं सोंग

सोंग की कहानी सिर्फ एक उड़ने वाला बोर्ड बनाने तक सीमित नहीं है. वह अपने प्रयोगों के जरिए लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि नई चीजें बनाने के लिए महंगे उपकरण ही जरूरी नहीं हैं. सीखने की इच्छा और लगातार कोशिश करने से भी नई तकनीक विकसित की जा सकती है. वह अपने काम से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और युवाओं को भी नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं. हालांकि, इस तरह के उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल काफी जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए बिना तकनीकी जानकारी, सुरक्षा उपकरणों और जरूरी अनुमति के इन्हें बनाने या उड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.