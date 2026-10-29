करवा चौथ पर एक्टिव हुआ लक्ष्मी नारायण राजयोग, 3 राशियों पर आज से होगी पैसों की बारिश!

करवा चौथ का पर्व आज 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ व्रत रखती हैं. इस बार करवा चौथ को ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है. ग्रहों की स्थिति के चलते तुला राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग का प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं पर देखने को मिल सकता है. खास बात यह है कि कुछ राशियों के जातकों के लिए यह समय तरक्की और धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं क्या है लक्ष्मी नारायण राजयोग, यह कैसे बनता है और किन राशियों को इससे लाभ मिलने की संभावना है.

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क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने की मान्यता है. बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधाओं, वैभव, आकर्षण और भौतिक संपन्नता से जुड़ा ग्रह है. जब ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में एक साथ आते हैं, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने, कारोबार में नए अवसर पाने और कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के मौके मिल सकते हैं. हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.



करवा चौथ पर कैसे बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस समय तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है. करवा चौथ के मौके पर इस ग्रह संयोग को आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के लिहाज से शुभ माना जा रहा है. मान्यता है कि अनुकूल ग्रह स्थिति से रुके हुए कामों को गति मिल सकती है और कमाई के नए रास्ते खुलने की संभावना बन सकती है.

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हालांकि, केवल राजयोग बनने से धन लाभ की गारंटी नहीं होती. इसका फल ग्रहों की स्थिति, दशा और व्यक्ति की कुंडली के अन्य पहलुओं के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

इन 3 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग नए अवसरों के संकेत दे सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने और जिम्मेदारियां बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी योजनाओं में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों को भी सोच-समझकर बनाई गई योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है. आमदनी और बचत पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. व्यापार करने वालों को भी ग्राहकों और कामकाज से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना और भविष्य के लिए योजना बनाना फायदेमंद रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. नौकरी में तरक्की, नए अवसर और आय में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है. जो लोग किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए. पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल बनाए रखने से परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं.

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करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण की पूजा का महत्व

करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करने की परंपरा है. कई परिवारों में सुख-समृद्धि और वैवाहिक खुशहाली के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी स्मरण किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

लक्ष्मी नारायण राजयोग के अवसर पर भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं. पूजा के दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें. पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, सात्विकता और अच्छे कर्मों का भाव माना जाता है.

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