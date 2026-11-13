छठ पूजा से पहले नोएडा में एडवाइजरी जारी, प्रशासन ने बताया किन घाटों पर जाना है सुरक्षित; ये सावधानियां जरूरी

छठ पूजा से पहले गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित पूजा स्थलों और घाटों का ही इस्तेमाल करें. गहरे पानी में जाने और बच्चों को जलाशयों के पास अकेला छोड़ने से बचें.

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प्रशासन को आशंका है कि छठ पूजा के दौरान विभिन्न घाटों, तालाबों, नदियों और अन्य जल निकायों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे. ऐसे में किसी भी दुर्घटना और आपात स्थिति से बचने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

गहरे पानी में जाने से बचें, बच्चों पर रखें नजर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) अजीत कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने की अपील की है.

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एडवाइजरी में कहा गया है कि श्रद्धालु प्रतिबंधित और गहरे पानी वाले इलाकों में न जाएं. बच्चों को पानी के पास अकेला न छोड़ें और उन्हें लगातार अपनी निगरानी में रखें.

प्रशासन ने घाटों पर भीड़भाड़ और धक्का-मुक्की से बचने की सलाह भी दी है. लोगों से कहा गया है कि ऐसी स्थिति पैदा न होने दें, जिससे भगदड़ का खतरा बढ़े.

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दीये और बिजली की सजावट के दौरान बरतें सावधानी

एडवाइजरी में पूजा के दौरान दीये, अगरबत्ती और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का इस्तेमाल सावधानी से करने को कहा गया है. श्रद्धालुओं को बिजली के तारों, अस्थायी बिजली कनेक्शन और सजावटी लाइटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा घाटों पर फिसलन, गंदगी और पानी से भरे स्थानों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है. पुलिस, प्रशासन, दमकल विभाग और बचाव दलों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

अफवाहों से बचें, आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें फोन

प्रशासन ने लोगों से किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की जानकारी शेयर हीं करने को कहा है.

किसी दुर्घटना, आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई है.

जिला इमरजेंसी कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर:

0120-2978231

0120-2978232

दादरी और बिसरख में पुलिस की पैदल गश्त

छठ पूजा की तैयारियों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस टीमों ने दादरी और बिसरख क्षेत्रों में पैदल गश्त की. इस दौरान छठ पूजा स्थलों और घाटों का निरीक्षण किया गया.

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पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों, संभावित भीड़, आने-जाने के रास्तों और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की.

पुलिस ने अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच करने, ट्रैफिक सुचारू रखने और PCR व PRV वाहनों को लगातार गश्त पर रखने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित घाटों पर ही पूजा करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए छठ पर्व मनाएं.

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