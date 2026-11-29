उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 19 साल की युवती की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए जा रही अर्थी रास्ते में रुकवा दी. गांव में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती को जहर देकर मार दिया गया. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है. अब हत्या और आत्महत्या, दोनों एंगल से मामले की जांच की जा रही है.

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मामला बुढ़ाना क्षेत्र के शाहडाबर गांव का है. यहां 19 साल की तनु कश्यप पुत्री नीतू कश्यप की संदिग्ध मौत हो गई. रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि युवती की हत्या कर दी गई है और परिजन उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ते में शव यात्रा रुकवाकर शव को कब्जे में ले लिया.

प्रेम प्रसंग में जहर देने की चर्चा

गांव में चर्चा है कि युवती की मौत के पीछे प्रेम प्रसंग था. कुछ लोगों का शक है कि परिजनों ने उसे जहर देकर मार दिया. हालांकि, इस आरोप की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस भी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच कर रही है.

पुलिस को आत्महत्या का शक

सीओ बुढ़ाना राधा रमण सिंह ने बताया कि 29 नवंबर को 112 के जरिए युवती की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच की. इसमें युवती के खुद जहर खाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है.

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पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी. फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या, दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है.



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