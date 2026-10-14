'पुजारी जी हैं क्या...' मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर से बाहर निकलते स्वामी देवानंद भारती की गोली मारकर हत्या, शरीर के आर-पार हुई बुलेट

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शिव मंदिर के 81 वर्षीय पुजारी स्वामी देवानंद भारती की देर शाम बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. ग्वालियर के मूल निवासी और रिटायर्ड फौजी स्वामी देवानंद भारती को हमलावरों ने पहले आवाज देकर बाहर बुलाया और फिर उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना भौराकलां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

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मंदिर प्रांगण में वारदात से फैली सनसनी

मंगलवार देर शाम घटी इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सूरज कुमार राय ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया.

फोरेंसिक एवं फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से सबूत कलेक्ट करने की कार्यवाही की. मौके पर मौजूद पीआरडी जवान ने गोली चलने की आवाज सुनी, जिसके बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए.

परिचितों पर हत्या का शक

शुरुआती जांच और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस का मानना है कि हत्यारे मृतक पुजारी के पूर्व परिचित हो सकते हैं. हत्यारों ने पहले पुजारी को नाम या आवाज देकर बाहर बुलाया और फिर गोली मारी. पुलिस को मौके से कोई हथियार तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन शरीर के आर-पार हुई बुलेट को बरामद कर लिया गया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित पैक किया गया है.

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✳️दिनांक 13.10.2026 को थानाक्षेत्र भौराकलां के अन्तर्गत आईटीआई कालेज के शिवमन्दिर में रहने वाले पुजारी स्वामी देवानन्द भारती उम्र करीब 81 वर्ष की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना भौराकलां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारम्भिक जांच में यह जानकारी हुई कि एक बाइक पर अज्ञात हमलावर आये तथा स्वामी देवानन्द भारती की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गये। थाना भौराकलां पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया हैं। फौरेसिंक व फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी है। श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री सूरज कुमार राय द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है तथा घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु एसओजी, सर्विलांस व थाना भौराकलां की 03 टीमों का गठन किया गया है। प्रथमदृष्टया हत्यारों का मृतक के परिचित होना प्रतीत हो रहा है। वर्तमान में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। घटना के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह की बाइट- #UPPolice — MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) October 13, 2026

पुलिस ने गठित की तीन विशेष टीमें

मामले के खुलासे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना भौराकलां की तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वर्तमान में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है.

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