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35 पर सारे प्लेयर ऑलआउट, 7 खिलाड़ी जीरो पर निपटे... क्रिकेट के मैदान में इस टीम का हो गया तमाशा

वुमेंस कॉन्टिनेंटल कप 2026 में ऑस्ट्रिया की टीम तुर्की के खिलाफ महज 35 रन पर ऑलआउट हो गई. उसके सात बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके. बारिश से प्रभावित 10-10 ओवर के मुकाबले में तुर्की ने 82 गेंद में मैच खत्म कर दिया. उसने 5.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

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तुर्की और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच हुए मैच का नजारा (Photo: Screengrab)
तुर्की और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच हुए मैच का नजारा (Photo: Screengrab)

क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. वुमेंस कॉन्टिनेंटल कप 2026 में ऑस्ट्रिया की महिला टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ.

ग्वेर्नसे (Guernsey) के खिलाफ एक दिन पहले 85 रन की शानदार जीत दर्ज करने वाली ऑस्ट्रिया की टीम अगले ही मुकाबले में तुर्की के सामने सिर्फ 35 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के सात बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खुला.

बारिश की वजह से मुकाबला 10-10 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन मैच भी ज्यादा देर नहीं चला. तुर्की ने सिर्फ 82 गेंद में मुकाबला खत्म कर दिया और 27 गेंद बाकी रहते आठ विकेट से जीत दर्ज की.

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पहले ही ओवर में लगा पहला झटका
बुखारेस्ट के मोआरा व्लासी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में तुर्की की कप्तान कुब्रा कनावरची ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

ऑस्ट्रिया की कप्तान प्रिया साबू पारी के पहले ही ओवर में एजगी नूर किलिक की गेंद पर बोल्ड हो गईं. वह सिर्फ दो गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं. दूसरे ओवर में आशी चोपला रन आउट हो गईं. वह भी दो गेंद खेलकर डक पर आउट हुईं.

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इसके बाद तीसरे ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज हादिया सिद्दीकी को हाजर सेलिक ने बोल्ड कर दिया. देखते ही देखते ऑस्ट्रिया ने शुरुआती तीन ओवर में ही तीन विकेट गंवा दिए.

20 रन की साझेदारी के बाद फिर शुरू हुआ विकेटों का सिलसिला
सलामी बल्लेबाज कोमाती रेड्डी और शीतल भारद्वाज ने पारी को संभालने की कोशिश की. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 20 रन जोड़े. लेकिन तुर्की की कप्तान कनावरची ने रेड्डी को आउट कर यह साझेदारी तोड़ दी. रेड्डी ने 19 गेंदों पर आठ रन बनाए. इसके बाद तुर्की की गेंदबाजों ने ऑस्ट्रिया के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया. कनावरची ने मल्लिका पाथिरानाहेलागे को आउट किया, जबकि उसी ओवर में प्रविथा गणेशन भी पवेलियन लौट गईं.

अगले ओवर में हाजर सेलिक ने तो कहर ही बरपा दिया. उन्होंने एक ही ओवर में वेरा पोग्लिच, प्रिथा गणेशन और अंजुमन हीरा को आउट कर दिया. तीनों बल्लेबाज अपना खाता नहीं खोल सकीं. सेलिक ने सिर्फ दो ओवर में चार विकेट झटक लिए.

कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका
ऑस्ट्रिया की पारी 8.1 ओवर में 35 रन पर सिमट गई. शीतल भारद्वाज रन आउट होने वाली आखिरी बल्लेबाज रहीं. ऑस्ट्रिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज 10 रन तक नहीं पहुंच सका. रेड्डी के आठ रन टीम की पारी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रिया का अब तक का सबसे कम स्कोर भी बन गया. यानी एक दिन पहले ग्वेर्नसे के खिलाफ 85 रन से जीत दर्ज करने वाली टीम अगले ही मुकाबले में 35 रन पर ढेर हो गई.

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तुर्की ने 5.3 ओवर में खत्म कर दिया मैच
तुर्की को जीत के लिए सिर्फ 36 रन का लक्ष्य मिला था. लक्ष्य छोटा था, लेकिन टीम को भी शुरुआत में झटका लगा. कप्तान कनावरची सिर्फ चार गेंद खेलकर बिना खाता खोले मल्लिका की गेंद पर आउट हो गईं. इसके बाद मल्लिका ने अपनी अगली ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज सुजान तुरान को भी पवेलियन भेज दिया. हालांकि इसके बाद जेहरा एंडर और मेलिके बायराम ने कोई और मौका नहीं दिया. दोनों ने मिलकर तुर्की को 5.3 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया. एंडर ने 12 गेंदों पर 13 रन बनाए, जबकि बायराम ने 11 रन की पारी खेली. बायराम ने अपनी पारी में मुकाबले का इकलौता छक्का** भी लगाया.तुर्की ने आठ विकेट से मुकाबला अपने नाम किया और उसके पास 27 गेंदें बाकी थीं.

 

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