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मुजफ्फरनगर में MBBS फाइनल ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड, बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पंखे से लटका मिला शव

मुजफ्फरनगर स्थित बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सोमवार रात एमबीबीएस फाइनल ईयर की 24 वर्षीय छात्रा शगुन सैनी का शव पंखे से लटका मिला. हरियाणा के कैथल की रहने वाली छात्रा की इस तरह मौत से सनसनी फैल गई है, और पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

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मृतक छात्रा शगुन सैनी (File Photo)
मृतक छात्रा शगुन सैनी (File Photo)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में सोमवार रात एमबीबीएस फाइनल ईयर की 24 वर्षीय छात्रा शगुन सैनी ने आत्महत्या कर ली. हरियाणा के कैथल की रहने वाली शगुन 2023 बैच की छात्रा थी. हॉस्टल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने खिड़की से शव लटका देखा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. अभी तक आत्महत्या के स्पष्ट कारणों की कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, और पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

कमरे का दरवाजा बंद मिलने पर हुआ खुलासा

पूरा मामला जिले के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का है, जहां सोमवार रात को जानकारी मिली कि काफी समय से छात्रा शगुन सैनी के कमरे का गेट अंदर से बंद है. किसी प्रकार की हलचल न होने पर हॉस्टल के सुरक्षा कर्मियों ने जब पीछे की खिड़की से अंदर झांककर देखा, तो उनके होश उड़ गए. छात्रा का शव पंखे से लटका हुआ था. इसके बाद तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिससे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच-पड़ताल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने चप्पे-चप्पे की बारीकी से जांच-पड़ताल की और कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्रा के शव को फंदे से नीचे उतरवाया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि फिलहाल आत्महत्या के कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं.

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मृतक छात्रा हरियाणा की रहने वाले थी 

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका शगुन सैनी मूल रूप से हरियाणा के कैथल जिले की रहने वाली थीं और बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में 2023 बैच की एमबीबीएस छात्रा थीं. इस दुखद घटना के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और परिजनों से संपर्क कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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