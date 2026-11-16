Til Patti Recipe: बस 3 चीजों से घर पर बनाएं बाजार जैसी कुरकुरी तिल पट्टी, मिनटों में होगी तैयार

Til Patti Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं. इस मौसम में लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जो टेस्टी होने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट भी दें. यही वजह है कि सर्दियों में तिल और गुड़ से बनी चीजों की मांग बढ़ जाती है. तिल के लड्डू, गजक और चिक्की के अलावा तिल पट्टी भी लोगों को खूब पसंद आती है. खासकर मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहारों पर इसे बड़े चाव से खाया जाता है. गुड़ की मिठास और भुने हुए तिल का कुरकुरापन इसे खास बनाता है.

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वैसे तो बाजार में कई तरह की तिल पट्टी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कई बार घर पर बनी चीजें खाने का मन करता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो ज्यादा सामान चाहिए और न ही घंटों रसोई में मेहनत करने की जरूरत है. सफेद तिल, गुड़ और घी जैसी कुछ चीजों से आप घर पर ही बाजार जैसी पतली और कुरकुरी तिल पट्टी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाकर एयरटाइट डिब्बे में भी रखा जा सकता है, ताकि जब भी मीठा खाने का मन हो तो तुरंत इसका मजा ले सकें. तो आइए जानते हैं घर पर खस्ता तिल पट्टी बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप सफेद तिल

1 कप गुड़ (कद्दूकस किया हुआ या छोटे टुकड़ों में)

1 बड़ा चम्मच घी

1 चुटकी इलायची पाउडर (ऑप्शनल)

प्लेट चिकनी करने के लिए थोड़ा घी

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घर पर तिल पट्टी बनाएं कैसे?

तिल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही गर्म करें और उसमें सफेद तिल डाल दें. इन्हें धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें. जब तिल का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और उनसे अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. ध्यान रखें कि तिल ज्यादा न भुनें, वरना इनका स्वाद कड़वा हो सकता है. अब एक भारी तले वाली कड़ाही में गुड़ और घी डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. इसे लगातार चलाते रहें, ताकि गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए और मिश्रण में गांठें न रहें. जब चाशनी में हल्के बुलबुले आने लगें तो इसकी कुछ बूंदें ठंडे पानी में डालकर चेक करें. अगर बूंद तुरंत जमकर सख्त हो जाए और टूटने लगे तो चाशनी तैयार है. अगर यह नरम या चिपचिपी है तो इसे थोड़ी देर और पकाएं. चाशनी तैयार होने के बाद गैस बंद कर दें. अब इसमें भुने हुए तिल और इलायची पाउडर डालकर तेजी से मिलाएं. ध्यान रखें कि तिल पर गुड़ की चाशनी अच्छी तरह लग जाए. मिश्रण जल्दी जमने लगता है, इसलिए इस काम में देरी न करें. अब एक प्लेट या बटर पेपर पर थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें. इस पर तैयार मिश्रण डालें. बेलन या चम्मच पर घी लगाकर मिश्रण को पतला फैला दें. जब मिश्रण हल्का गर्म हो, तभी चाकू से चौकोर या डायमंड आकार में काटने के निशान लगा दें. तिल पट्टी को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद यह सख्त और कुरकुरी हो जाएगी. अब इसे टुकड़ों में अलग करके एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें. इसे करीब दो हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं.

तिल पट्टी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

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तिल को हमेशा धीमी आंच पर भूनें, ताकि वे जलें नहीं.

गुड़ की चाशनी को अच्छी तरह पकाना जरूरी है. इससे तिल पट्टी कुरकुरी बनती है.

मिश्रण को जितना पतला बेलेंगे, पट्टी उतनी ही कुरकुरी बनेगी.

बेलन, चम्मच और चाकू पर थोड़ा घी लगा लें, इससे मिश्रण चिपकेगा नहीं.

टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कटे हुए बादाम या कुटी हुई मूंगफली भी मिला सकते हैं.

तिल और गुड़ से बनी यह कुरकुरी पट्टी सर्दियों में चाय के साथ खाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है. आप इसे घर पर बनाकर डिब्बे में रख सकते हैं और जब भी मीठा खाने का मन हो, इसका मजा ले सकते हैं.

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