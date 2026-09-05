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बारिश में बही चप्पल... उसे पकड़ने दौड़ा 12 साल का बच्चा, पानी में नहीं दिखा खुला नाला और बहकर पाइप में फंसा; मौत

UP News: बिजनौर के किरतपुर में तेज बारिश के दौरान सड़क पर भरे पानी में खुला नाला दिखाई नहीं दिया. 12 साल का हम्माद नाले में बहा और 500 मीटर दूर पाइप में फंसा मिला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

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12 साल का हम्माद खुले नाले ने निगला! (Photo:Screengrab)
12 साल का हम्माद खुले नाले ने निगला! (Photo:Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के किरतपुर इलाके में शनिवार को तेज बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. सड़क पर बारिश का पानी भर जाने के कारण खुले नाले का पता नहीं चल सका और इसी दौरान एक 12 वर्षीय किशोर नाले में गिरकर तेज बहाव के साथ बह गया. काफी तलाश के बाद किशोर करीब 500 मीटर दूर एक पाइप में फंसा मिला. स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की तस्वीर और किशोर को पाइप से बाहर निकालने का CCTV वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में स्थानीय लोग बच्चे को पाइप के पास से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं. इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बारिश के पानी में दिखाई नहीं दिया खुला नाला 

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घटना किरतपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंसारियान की है. शनिवार को इलाके में तेज बारिश हो रही थी. बारिश के कारण सड़क पर काफी मात्रा में पानी भर गया था. पानी भरने की वजह से सड़क के किनारे मौजूद खुले नाले का पता लगाना मुश्किल हो गया था.

इसी दौरान मोहल्ला अंसारियान निवासी अफजल का 12 वर्षीय बेटा हम्माद ईदगाह रोड की ओर जा रहा था. बताया जा रहा है कि जब वह इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट के सामने पहुंचा, तभी पानी से भरी सड़क के दौरान उसका पैर खुले नाले में चला गया और वह उसमें गिर गया.

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तेज बहाव में बहता चला गया किशोर 

नाले में गिरने के बाद पानी का बहाव तेज होने के कारण हम्माद खुद को संभाल नहीं सका. वह पानी के साथ बहता चला गया. कॉलेज गेट के सामने सब्जी की ठेली लगाने वाले कुछ लोगों ने किशोर को नाले में गिरते और बहते हुए देखा.

हादसा देखते ही ठेली लगाने वालों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय लोग किशोर की तलाश में जुट गए. लोगों ने नाले के आसपास और पानी के बहाव की दिशा में उसकी खोज शुरू की.

करीब 500 मीटर दूर पाइप में फंसा मिला हम्माद 

काफी तलाश के बाद हम्माद घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर एक पाइप के पास फंसा हुआ मिला. स्थानीय लोगों ने उसे पाइप से बाहर निकालने का प्रयास किया. इसी दौरान बच्चे को बाहर निकालने की पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. देखें VIDEO:- 

CCTV फुटेज में स्थानीय लोगों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. लोग पाइप के पास पहुंचे और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, जब तक हम्माद को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ 

हम्माद की मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया गया है कि हम्माद दो भाइयों में से एक था.

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हम्माद के पिता अफजल रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बेटे की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है. जिस बच्चे को परिवार ने घर से बाहर जाते देखा था, उसके शव के घर पहुंचने के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया.

खुले नाले को लेकर उठे सवाल 

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है. लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने के कारण खुले नाले दिखाई नहीं देते. ऐसे में राहगीरों, खासकर बच्चों के लिए खतरा और बढ़ जाता है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके के खुले नालों को सुरक्षित तरीके से ढका जाए और बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए. लोगों का कहना है कि यदि जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो और खुले नाले सुरक्षित किए जाएं तो भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है.

बारिश में जलभराव बना जानलेवा खतरा 

किरतपुर में हुए इस हादसे ने एक बार फिर बारिश के दौरान जलभराव और खुले नालों से जुड़े खतरे को सामने ला दिया है. सड़क पर जमा पानी जहां लोगों के आवागमन में परेशानी पैदा करता है, वहीं खुले नाले दिखाई न देने पर बड़ा हादसा भी हो सकता है.

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हम्माद की मौत के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है. लोगों की मांग है कि इलाके में खुले नालों की पहचान कर उन्हें तत्काल सुरक्षित किया जाए और जलभराव वाले स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को नालों और सड़क के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई दे सके.

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