बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी का जश्न पूरे शबाब पर है. ऋषिकेश कुमार की बारात के दौरान दूल्हे के पिता यानी अनंत सिंह के समधी का एक बेहद खास और शाही अंदाज देखने को मिला. नीले रंग का चकाचक सूट-बूट पहने समधी जी ने बारात में ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया.

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जश्न के इस माहौल में उन्होंने दिल खोलकर नोट भी उड़ाए. उनके इस खुशनुमा अंदाज की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

अनंत सिंह के समधी का दिखा अलग अंदाज

अनंत सिंह के समधी बेटे की बारात में खूब नाचते-गाते नजर आए. उन्होंने इस दौरान ब्लू रंग का कोट, पैंट और अंदर लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी. इस दौरान उन्होंने लोगों पर नोट भी उड़ाए, साथ ही बैंड बजा रहे लोगों को भी पैसे दिए.

धूम-धड़ाके के साथ निकली बारात

ऋषिकेश कुमार की बारात से जुड़ी कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें ऋषिकेश के पिता और बाकी रिश्तेदार बारात में जमकर डांस करते दिख रहे हैं. ऋषिकेश कुमार, कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह के बेटे हैं. उनकी शादी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह से हो रही है. आज पारंपरिक रस्मों और भव्य तैयारियों के बीच आज ऋषिकेश कुमार और अनंत सिंह की बेटी परिणय सूत्र में बंधेंगे.



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ऐसे सजे अनंत सिंह के दामाद

शादी के इस बेहद खास मौके पर होने वाले दूल्हे ऋषिकेश कुमार का पहला लुक सामने आया है. हल्की गुलाबी रंग की शेरवानी, सफेद रंग की चूड़ीदार और सिर पर गुलाबी पगड़ी में दूल्हे राजा बेहद सुंदर लग रहे हैं. उन्होंने गले में कई लेयर वाली मोतियों की माला पहनी है और उनके पगड़ी पर भी एक बड़ा नगीना और मोतियों की सजावट दिख रही है.

हाथों में मेहंदी, सोने का ब्रेसलेट और माथे पर तिलक लगाए शिवांगी के दूल्हे राजा की राजसी अंदाज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो रही हैं.

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